При атаке израильских ВВС на юге Ливана погиб человек
17:38 25.01.2026 (обновлено: 17:48 25.01.2026)
При атаке израильских ВВС на юге Ливана погиб человек
Израильские ВВС нанесли удар рядом с деревней Хурбитселем на юге Ливана, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения, говорится в заявлении... РИА Новости, 25.01.2026
При атаке израильских ВВС на юге Ливана погиб человек

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи в Ливане
Автомобиль скорой помощи в Ливане. Архивное фото
БЕЙРУТ, 25 янв - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар рядом с деревней Хурбитселем на юге Ливана, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения, говорится в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
"В результате удара вражеской авиации в районе между Хурбитселем и Кфардунин в управе Бинтджбейль погиб один человек и еще один получил ранения", - написано в отчете.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли около 400 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
В миреЛиванИзраильООНХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
