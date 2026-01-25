При атаке израильских ВВС на юге Ливана погиб человек

БЕЙРУТ, 25 янв - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар рядом с деревней Хурбитселем на юге Ливана, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения, говорится в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.