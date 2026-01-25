Рейтинг@Mail.ru
11:13 25.01.2026
Литва не пропускает в полном объеме фуры через границу с Белоруссией
Литва не пропускает в полном объеме фуры через границу с Белоруссией
Литва не осуществляет в полном объеме пропуск фур через границу с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный таможенный комитет. РИА Новости, 25.01.2026
2026
Литва не пропускает в полном объеме фуры через границу с Белоруссией

Таможенный комитет Белоруссии: Литва не осуществляет пропуск фур в полном объеме

Очередь из грузовых машин на польско-белорусской границе
Очередь из грузовых машин на польско-белорусской границе. Архивное фото
МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Литва не осуществляет в полном объеме пропуск фур через границу с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный таможенный комитет.
Накануне утром в литовских пунктах пропуска возникли проблемы с функционированием таможенных информационных систем. Таможенный комитет Белоруссии сообщал, что грузовые транспортные средства, следующие через белорусский пункт пропуска "Каменный Лог", в сопредельном литовском вообще не оформлялись.
Калининград - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Литве сделали дерзкое заявление о блокаде Калининграда
18 января, 02:35
"Литовская сторона до сих пор не оформляет грузовики в пунктах пропуска, сопредельных с белорусскими "Каменный Лог" и "Бенякони"", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Там отмечается, что, по информации, размещенной на сайте литовской таможни, таможенные информационные системы, которые временно были недоступны, должны были заработать вчера вечером.
"Вместе с тем, из пункта пропуска "Бенякони" со вчерашних 15.00 (совпадает с мск) по настоящее время литовские контролирующие службы не приняли ни одного авто. В электронной очереди на выезд в Литву сейчас зарегистрировано 45 транспортных средств", - подчеркивается в сообщении.
Там говорится, что из пункта пропуска "Каменный Лог" принимают транспорт частично и оформляют в ручном режиме. За последние 12 часов здесь границу пересекло в обоих направлениях 40 грузовиков, в основном, порожних. Выезда из Белоруссии ожидает 140 транспортных средств.
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Литве прошла масштабная акция протеста против военного полигона
01:04
Со ссылкой на информацию от водителей говорится, что работу систем литовская сторона обещает восстановить в полном объеме к полудню.
Оформление легкового транспорта и автобусов осуществляется в штатном режиме, подчеркнули в таможкомитете.
В настоящее время из-за решений Вильнюса на белорусско-литовский границе работают лишь два пункта пропуска из шести.
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе= - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
СМИ раскрыли, что сделала Литва на границе с Россией
30 декабря 2025, 14:48
 
В миреБелоруссияЛитваВильнюс
 
 
