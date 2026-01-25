Рейтинг@Mail.ru
В Литве прошла масштабная акция протеста против военного полигона
01:04 25.01.2026
В Литве прошла масштабная акция протеста против военного полигона
В Литве прошла масштабная акция протеста против военного полигона
Масштабная акция протеста против создания военного полигона прошла в городе Капчяместис в Литве, информирует портал Delfi. РИА Новости, 25.01.2026
2026
В Литве прошла масштабная акция протеста против военного полигона

В Литве прошла масштабная акция протеста против военного полигона в Капчяместисе

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Масштабная акция протеста против создания военного полигона прошла в городе Капчяместис в Литве, информирует портал Delfi.
"В Капчяместис прошла масштабная мирная акция протеста против планов по созданию военного тренировочного полигона… На мероприятие съехались люди со всей Литвы и из-за рубежа", - говорится в сообщении.
Как отмечается в публикации, "такого количества людей" в городе никогда ранее не было, так как сам населенный пункт "сравнительно небольшой".
Участников акции попросили не приносить на протест провокационные плакаты.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
