Невеста Лепса Аврора Киба сообщила об их расставании

Невеста народного артиста РФ Григория Лепса Аврора Киба сообщила об их расставании. РИА Новости, 25.01.2026
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Невеста народного артиста РФ Григория Лепса Аврора Киба сообщила об их расставании.
"Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара", - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*.
Киба отметила, что период их с Лепсом отношений был наполнен множеством добрых и теплых моментов, поэтому они расстаются на "ноте благодарности и взаимоуважения".
"Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше", - добавила она.
Сам Лепс завершение отношений с 19-летней Кибой пока не комментировал.
Лепс и Киба были вместе с 2024 года. Пара планировала пожениться.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская