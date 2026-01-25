Невеста Лепса Аврора Киба сообщила об их расставании

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Невеста народного артиста РФ Григория Лепса Аврора Киба сообщила об их расставании.

"Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара", - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*.

Киба отметила, что период их с Лепсом отношений был наполнен множеством добрых и теплых моментов, поэтому они расстаются на "ноте благодарности и взаимоуважения".

"Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше", - добавила она.

Сам Лепс завершение отношений с 19-летней Кибой пока не комментировал.

Лепс и Киба были вместе с 2024 года. Пара планировала пожениться.