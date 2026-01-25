Рейтинг@Mail.ru
Невеста Лепса Аврора Киба сообщила об их расставании
20:34 25.01.2026
Невеста Лепса Аврора Киба сообщила об их расставании
Невеста народного артиста РФ Григория Лепса Аврора Киба сообщила об их расставании. РИА Новости, 25.01.2026
Певец Григорий Лепс и Аврора Киба
Певец Григорий Лепс и Аврора Киба. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Невеста народного артиста РФ Григория Лепса Аврора Киба сообщила об их расставании.
"Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара", - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*.
Виктория Боня - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Иск Бони к невесте Лепса передали в Замоскворецкий суд
26 декабря 2025, 15:24
26 декабря 2025, 15:24
Киба отметила, что период их с Лепсом отношений был наполнен множеством добрых и теплых моментов, поэтому они расстаются на "ноте благодарности и взаимоуважения".
"Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше", - добавила она.
Сам Лепс завершение отношений с 19-летней Кибой пока не комментировал.
Лепс и Киба были вместе с 2024 года. Пара планировала пожениться.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Джиган и Оксана Самойлова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Адвокат рассказал, почему Джиган оспаривает брачный договор с Самойловой
21 января, 12:09
21 января, 12:09
 
