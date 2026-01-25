Для монтажа ЛЭП в Мурманской области вылетел вертолет Ми-8

МУРМАНСК, 25 янв - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с необходимыми материалами вылетел из Архангельска в Мурманскую область, где из-за аварии на ЛЭП обесточенными оказались несколько районов Мурманска и Североморска, сообщили в компании "Россети Северо-Запад".