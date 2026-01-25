Для монтажа ЛЭП в Мурманской области вылетел вертолет Ми-8

МУРМАНСК, 25 янв - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с необходимыми материалами вылетел из Архангельска в Мурманскую область, где из-за аварии на ЛЭП обесточенными оказались несколько районов Мурманска и Североморска, сообщили в компании "Россети Северо-Запад".
"Вертолет Ми-8 вылетел из Архангельска для монтажа ЛЭП в Мурманской области. Он доставит материалы к месту работ в тундре. После этого собранную на земле опору закрепят на вертолете и установят на подготовленном фундаменте", - говорится в сообщении.
Также в компании сообщили, что одна опора собрана, продолжается монтаж второй.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества.