14:35 25.01.2026
Для монтажа ЛЭП в Мурманской области вылетел вертолет Ми-8
Для монтажа ЛЭП в Мурманской области вылетел вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 с необходимыми материалами вылетел из Архангельска в Мурманскую область, где из-за аварии на ЛЭП обесточенными оказались несколько районов... РИА Новости, 25.01.2026
происшествия
архангельск
мурманская область
мурманск
происшествия, архангельск, мурманская область, мурманск
Происшествия, Архангельск, Мурманская область, Мурманск
Для монтажа ЛЭП в Мурманской области вылетел вертолет Ми-8

Из Архангельска для монтажа ЛЭП в Мурманской области вылетел вертолет Ми-8

© Flickr / Pavel KazachkovВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Flickr / Pavel Kazachkov
Вертолет Ми-8. Архивное фото
МУРМАНСК, 25 янв - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с необходимыми материалами вылетел из Архангельска в Мурманскую область, где из-за аварии на ЛЭП обесточенными оказались несколько районов Мурманска и Североморска, сообщили в компании "Россети Северо-Запад".
"Вертолет Ми-8 вылетел из Архангельска для монтажа ЛЭП в Мурманской области. Он доставит материалы к месту работ в тундре. После этого собранную на земле опору закрепят на вертолете и установят на подготовленном фундаменте", - говорится в сообщении.
Также в компании сообщили, что одна опора собрана, продолжается монтаж второй.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества.
