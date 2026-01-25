Кубу США не запугать, легко она не сдастся, заявила латиноамериканист

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Кубу США не запугать, легко она точно не сдастся, кубинцы были и остаются революционерами, такое мнение высказала РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.

"Кубинцев, уверена, не запугать, легко они точно не сдадутся. Куба 67 лет не поддавалась массированному прессингу Вашингтона не для того, чтобы сейчас легко уступить и все отдать!", - сказала она.