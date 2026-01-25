https://ria.ru/20260125/kuba-2070132842.html
Кубу США не запугать, легко она не сдастся, заявила латиноамериканист
Кубу США не запугать, легко она точно не сдастся, кубинцы были и остаются революционерами, такое мнение высказала РИА Новости генеральный директор Национального РИА Новости, 25.01.2026
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Кубу США не запугать, легко она точно не сдастся, кубинцы были и остаются революционерами, такое мнение высказала РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.
Госсекретарь США Марко Рубио
после захвата Вашингтоном
президента Венесуэлы Николаса Мадуро
назвал "огромной проблемой" кубинское правительство, а президент США Дональд Трамп
назвал отличной идею назначения Рубио президентом Кубы
.
"Кубинцев, уверена, не запугать, легко они точно не сдадутся. Куба 67 лет не поддавалась массированному прессингу Вашингтона не для того, чтобы сейчас легко уступить и все отдать!", - сказала она.
По ее словам, "кубинские политики не только решительно выступили против акции Трампа в Каракасе
, но и заявили, что в случае американской интервенции дадут янки отпор".
"Позиция кубинцев вызывает у меня бесконечное уважение, они были и остаются революционерами. Прививка свободы, сделанная в январе 1959 года Фиделем Кастро
, все еще активна", - подчеркнула Машкова.
Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru (медиагруппа "Россия сегодня") 26 января в 10.00 мск.