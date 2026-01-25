Рейтинг@Mail.ru
Кубу США не запугать, легко она не сдастся, заявила латиноамериканист - РИА Новости, 25.01.2026
05:36 25.01.2026
Кубу США не запугать, легко она не сдастся, заявила латиноамериканист
Кубу США не запугать, легко она не сдастся, заявила латиноамериканист - РИА Новости, 25.01.2026
Кубу США не запугать, легко она не сдастся, заявила латиноамериканист
Кубу США не запугать, легко она точно не сдастся, кубинцы были и остаются революционерами, такое мнение высказала РИА Новости генеральный директор Национального РИА Новости, 25.01.2026
в мире
сша
вашингтон (штат)
куба
марко рубио
дональд трамп
николас мадуро
сша
вашингтон (штат)
куба
в мире, сша, вашингтон (штат), куба, марко рубио, дональд трамп, николас мадуро
В мире, США, Вашингтон (штат), Куба, Марко Рубио, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Кубу США не запугать, легко она не сдастся, заявила латиноамериканист

РИА Новости: Машкова заявила, что кубинцы были и остаются революционерами

Гавана. Площадь Революции. Здание Министерства внутренних дел Республики Куба
Гавана. Площадь Революции. Здание Министерства внутренних дел Республики Куба - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в медиабанк
Гавана. Площадь Революции. Здание Министерства внутренних дел Республики Куба. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Кубу США не запугать, легко она точно не сдастся, кубинцы были и остаются революционерами, такое мнение высказала РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.
Госсекретарь США Марко Рубио после захвата Вашингтоном президента Венесуэлы Николаса Мадуро назвал "огромной проблемой" кубинское правительство, а президент США Дональд Трамп назвал отличной идею назначения Рубио президентом Кубы.
"Кубинцев, уверена, не запугать, легко они точно не сдадутся. Куба 67 лет не поддавалась массированному прессингу Вашингтона не для того, чтобы сейчас легко уступить и все отдать!", - сказала она.
По ее словам, "кубинские политики не только решительно выступили против акции Трампа в Каракасе, но и заявили, что в случае американской интервенции дадут янки отпор".
"Позиция кубинцев вызывает у меня бесконечное уважение, они были и остаются революционерами. Прививка свободы, сделанная в январе 1959 года Фиделем Кастро, все еще активна", - подчеркнула Машкова.
Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru (медиагруппа "Россия сегодня") 26 января в 10.00 мск.
В миреСШАВашингтон (штат)КубаМарко РубиоДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
