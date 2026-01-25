Рейтинг@Mail.ru
КТК вернул в работу один из трех выносных причалов
13:27 25.01.2026
КТК вернул в работу один из трех выносных причалов
экономика, черное море, каспийский трубопроводный консорциум-р
Экономика, Черное море, Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р
Порт Новороссийска. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вернул в эксплуатацию одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ-3) после плановой замены шлангов, отгружает нефть в Черном море под Новороссийском с двух таких причалов, сообщил консорциум.
"На морском терминале КТК завершены ремонтные работы на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3. В рамках планово-предупредительного ремонта на нем была осуществлена частичная замена подводных шлангов и подводных рукавов", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что 21 января были проведены гидроиспытания грузовой системы ВПУ, на подводном нефтепроводе водолазами открыт оконечный манифольд, осуществлена постановка танкера для перевалки нефти.
"В настоящее время отгрузка нефти на морском терминале консорциума ведется в штатном режиме через КТК ВПУ-1 и КТК ВПУ-3", - добавляется там же.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Россия осудила атаку Украины на нефтяные танкеры КТК
14 января, 19:29
 
Экономика Черное море Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р
 
 
