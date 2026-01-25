В Москве предъявили обвинение матери ребенка, которого нашли задушенным

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Матери ребенка, которого нашли мертвым в квартире на юге Москвы, предъявлено обвинение, следствие намерено просить арестовать ее, Матери ребенка, которого нашли мертвым в квартире на юге Москвы, предъявлено обвинение, следствие намерено просить арестовать ее, сообщила пресс-служба ГСУ СК по столице в Мax.

Ранее в столичном главке СК сообщили, что 24 января в квартире на юге столицы обнаружено тело 5-летнего ребенка с признаками утопления. В прокуратуре Москвы в свою очередь сообщили, что, по предварительным данным, "со слов матери, телесные повреждения своему сыну причинила она". Там добавили, что матери будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследуется уголовное дело об убийстве малолетнего.

Как установило следствие, 24 января женщина, не желая воспитывать пятилетнего сына, посадила его в ванную с водой и начала душить поясом от халата, опустив его с головой в воду. Когда женщина убедилась в смерти мальчика, она сама обратилась в правоохранительные органы.

"Женщине предъявлено обвинение. В ходе допроса она дала признательные показания и сообщила следствию, что на протяжении длительного времени думала об убийстве своего ребенка", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что завтра следствие намерено просить Нагатинский районный суд об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.