16:24 25.01.2026
В Москве предъявили обвинение матери ребенка, которого нашли задушенным
В Москве предъявили обвинение матери ребенка, которого нашли задушенным
москва
2026
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве предъявили обвинение матери ребенка, которого нашли задушенным

Матери ребенка, найденного задушенным в ванне, предъявили обвинение в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Матери ребенка, которого нашли мертвым в квартире на юге Москвы, предъявлено обвинение, следствие намерено просить арестовать ее, сообщила пресс-служба ГСУ СК по столице в Мax.
Ранее в столичном главке СК сообщили, что 24 января в квартире на юге столицы обнаружено тело 5-летнего ребенка с признаками утопления. В прокуратуре Москвы в свою очередь сообщили, что, по предварительным данным, "со слов матери, телесные повреждения своему сыну причинила она". Там добавили, что матери будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследуется уголовное дело об убийстве малолетнего.
Как установило следствие, 24 января женщина, не желая воспитывать пятилетнего сына, посадила его в ванную с водой и начала душить поясом от халата, опустив его с головой в воду. Когда женщина убедилась в смерти мальчика, она сама обратилась в правоохранительные органы.
"Женщине предъявлено обвинение. В ходе допроса она дала признательные показания и сообщила следствию, что на протяжении длительного времени думала об убийстве своего ребенка", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что завтра следствие намерено просить Нагатинский районный суд об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
В ведомстве добавили, что в рамках расследования женщине проведут стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
