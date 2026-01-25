https://ria.ru/20260125/kriminal-2070186609.html
В Поволжье задержали подозреваемого в расчленении после конфликта в бане
В Поволжье задержали подозреваемого в расчленении после конфликта в бане
В Поволжье задержали подозреваемого в расчленении после конфликта в бане
Жителя Самарской области задержали по подозрению в убийстве и расчленении своего знакомого после конфликта в бане, где мужчины распивали алкоголь
россия
самарская область
отрадное
В Поволжье задержали подозреваемого в расчленении после конфликта в бане
Жителя Самарской области подозревают в расчленении друга после пьяного конфликта
САМАРА, 25 янв - РИА Новости. Жителя Самарской области задержали по подозрению в убийстве и расчленении своего знакомого после конфликта в бане, где мужчины распивали алкоголь, сообщили РИА Новости в региональном СУСК России.
"Следственным отделом по городу Отрадному
следственного управления СК России
по Самарской области
возбуждено уголовное дело в отношении 76-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время подозреваемый задержан", - сообщила собеседница агентства.
По данным следователей, 24 января фигурант и его 70-летний знакомый распивали спиртные напитки в бане в Кинель-Черкасском районе, где жил подозреваемый. В какой-то момент они поссорились и подрались, фигурант ударил своего знакомого. В результате пострадавший скончался на месте от полученных повреждений. После этого предполагаемый злоумышленник расчленил тело убитого и выкинул в выгребную яму.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. По уголовному делу проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления.