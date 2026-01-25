Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил о вырождении европейских политиков
15:15 25.01.2026
Песков заявил о вырождении европейских политиков
Вся система международных отношений страдает из-за вырождения политиков, находящихся у власти в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков заявил о вырождении европейских политиков

Песков: система международных отношений страдает из-за вырождения политиков ЕС

Главы государств Европейского союза
Главы государств Европейского союза. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Вся система международных отношений страдает из-за вырождения политиков, находящихся у власти в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К сожалению, вырождение политиков, которые находятся у власти (в Европе - ред.). От этого страдает вся система международных отношений", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Он подчеркнул, что нынешние европейские лидеры некомпетентны, среди нет политических визионеров.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас, заявил Песков
