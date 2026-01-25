https://ria.ru/20260125/kreml-2070181301.html
Песков заявил о вырождении европейских политиков
Песков заявил о вырождении европейских политиков - РИА Новости, 25.01.2026
Песков заявил о вырождении европейских политиков
Вся система международных отношений страдает из-за вырождения политиков, находящихся у власти в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2026
Песков заявил о вырождении европейских политиков
Песков: система международных отношений страдает из-за вырождения политиков ЕС