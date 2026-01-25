Рейтинг@Mail.ru
14:11 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/kreml-2070173828.html
в мире
украина
россия
дмитрий песков
павел зарубин
в мире, украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
"Формула Анкориджа" ускорит украинское урегулирование, заявил Песков

Песков: "формула Анкориджа" поможет ускорить процесс урегулирования на Украине

© AP Photo / Seth WenigПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Имплементация "формулы Анкориджа" по территориальному вопросу Украины позволит обеспечить быстрое продвижение процесса урегулирования, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Как только это произойдет (имплементация "формулы Анкориджа" - ред.), можно будет обеспечить быстрое продвижение", - сказал Песков журналисту "России1" Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Импульс Анкориджа" жив, заявил Песков
10 октября 2025, 10:18
 
