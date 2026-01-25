https://ria.ru/20260125/kreml-2070172543.html
В Кремле назвали путь урегулирования на Украине трудным и долгим
В Кремле назвали путь урегулирования на Украине трудным и долгим - РИА Новости, 25.01.2026
В Кремле назвали путь урегулирования на Украине трудным и долгим
Москва с самого начала говорила, что предстоит трудный и длительный путь для урегулирования на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T14:04:00+03:00
2026-01-25T14:04:00+03:00
2026-01-25T14:04:00+03:00
в мире
москва
украина
россия
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069912599_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_9f46364092e524bcef2580246a8c6a27.jpg
https://ria.ru/20260125/zapad-2070107448.html
москва
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069912599_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_b08f5f7a733b6d4602f4d33482d7d01d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Москва, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
В Кремле назвали путь урегулирования на Украине трудным и долгим
Песков: Москва изначально говорила, что предстоит трудный путь по урегулированию