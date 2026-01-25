https://ria.ru/20260125/kreml-2070165426.html
Песков оценил методы Трампа во внешней политике
Песков оценил методы Трампа во внешней политике - РИА Новости, 25.01.2026
Песков оценил методы Трампа во внешней политике
Метод, которым во внешней политике действует президент США Дональд Трамп, по-русски называется "нагибать через колено", заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.01.2026
в мире
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
павел зарубин
сша
россия
Песков: метод Трампа решать все через силу называется "нагибать через колено"