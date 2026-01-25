Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил методы Трампа во внешней политике - РИА Новости, 25.01.2026
12:23 25.01.2026
Песков оценил методы Трампа во внешней политике
Песков оценил методы Трампа во внешней политике
Метод, которым во внешней политике действует президент США Дональд Трамп, по-русски называется "нагибать через колено", заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T12:23:00+03:00
2026-01-25T12:23:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
павел зарубин
сша
россия
в мире, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков оценил методы Трампа во внешней политике

Песков: метод Трампа решать все через силу называется "нагибать через колено"

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Метод, которым во внешней политике действует президент США Дональд Трамп, по-русски называется "нагибать через колено", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Трамп все-таки является сторонником решения всего "через коленку", по-русски. Он говорит, что решение через силу, по-нашему - это решение "нагибать через колено", - сказал Песков корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о внешнеполитических методах президента США.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Песков рассказал о реакции Европы на публикацию переписки Трампа и Макрона
В миреСШАРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
