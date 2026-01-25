Рейтинг@Mail.ru
Китай испытал сверхточный БПЛА с пехотной винтовкой, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.01.2026
18:09 25.01.2026
Китай испытал сверхточный БПЛА с пехотной винтовкой, сообщают СМИ
Китай испытал сверхточный БПЛА с пехотной винтовкой, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.01.2026
Китай испытал сверхточный БПЛА с пехотной винтовкой, сообщают СМИ
Китай испытал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с винтовкой, способный с высокой точностью поражать цели размером с человека на расстоянии 100 метров,... РИА Новости, 25.01.2026
в мире
китай
китай
Новости
в мире, китай
В мире, Китай
Китай испытал сверхточный БПЛА с пехотной винтовкой, сообщают СМИ

SCMP: Китай испытал БПЛА с пехотной винтовкой, точно поражающий 100% целей

ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Китай испытал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с винтовкой, способный с высокой точностью поражать цели размером с человека на расстоянии 100 метров, сообщает газета South China Morning Post.
"Новый китайский военный беспилотник для специальных операций продемонстрировал беспрецедентную точность в ходе испытаний с боевой стрельбой, каждый раз поражая цель размером с человека из стандартной штурмовой винтовки пехоты", - сказано в сообщении издания.
Как уточняет газета, исследование об этом экспериментальном беспилотнике, разработанном китайской компанией Wuhan Guide Infrared совместно с Академией специальных операций сухопутных войск Китая, было ранее опубликовано в журнале Journal of Gun Launch and Control.
Отмечается, что ключевой особенностью системы является то, что в отличие от других дронов, использующих специальное оружие, этот беспилотник поддерживает штатную пехотную винтовку. Также разработчики переработали систему крепления, крепко соединив оружие с оптическим датчиком, чтобы минимизировать механическое смещение между прицельной камерой и стволом во время полета.
По данным издания, в ходе испытаний дрон на высоте 10 метров и на расстоянии 100 метров от мишени произвел 20 одиночных выстрелов с точностью попадания 100%. Половина пуль попала в радиус 11 сантиметров, что сопоставимо с попаданием голову. Подчеркивается, что система поддерживает только одиночные выстрелы.
"Исследование показывает значительный сдвиг в сторону практических технологий, готовых к боевым действиям, за счет улучшения в области стабилизации, алгоритмов прицеливания и интеграции систем управления огнем для малых воздушных платформ", - подчеркивает газета.
Указано, что для повышения точности попадания разработчики также создали специальное программное обеспечение, которое корректирует угол стрельбы с учетом расстояния, скорости ветра и пространственной ориентацией беспилотника.
В миреКитай
 
 
