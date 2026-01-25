https://ria.ru/20260125/kiev-2070125324.html
Киев не ответил на предложения России на переговорах в Стамбуле, заявил МИД
Киев не ответил на предложения России на переговорах в Стамбуле, заявил МИД - РИА Новости, 25.01.2026
Киев не ответил на предложения России на переговорах в Стамбуле, заявил МИД
Киев до сих пор не ответил на предложение Москвы по созданию двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня и рабочих групп, а также не... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T02:43:00+03:00
2026-01-25T02:43:00+03:00
2026-01-25T02:43:00+03:00
в мире
россия
киев
москва
алексей полищук
снг
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030989120_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_7dde9b61bf6876dd3a2379c2495092ce.jpg
https://ria.ru/20260125/peregovory-2070124843.html
россия
киев
москва
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030989120_486:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_2161acd3449920d0eb674fdec4f7abff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, москва, алексей полищук, снг, стамбул
В мире, Россия, Киев, Москва, Алексей Полищук, СНГ, Стамбул
Киев не ответил на предложения России на переговорах в Стамбуле, заявил МИД
РИА Новости: Киев не ответил на предложение о мониторинге прекращения огня