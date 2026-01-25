Рейтинг@Mail.ru
25.01.2026

Киев не ответил на предложения России на переговорах в Стамбуле, заявил МИД
02:43 25.01.2026
Киев не ответил на предложения России на переговорах в Стамбуле, заявил МИД
Киев не ответил на предложения России на переговорах в Стамбуле, заявил МИД

Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Киев до сих пор не ответил на предложение Москвы по созданию двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня и рабочих групп, а также не реагирует на готовность России повысить уровень делегаций в рамках переговоров в Стамбуле, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Киев с июля 2025 года так и не ответил на наши предложения по двустороннему центру мониторинга и контроля режима прекращения огня, трем рабочим группам и не отреагировал на нашу готовность повысить уровень делегаций. Одним словом, мяч на украинской стороне", - заявил Полищук.
МИД назвал надуманной причину приостановки переговоров в Стамбуле
