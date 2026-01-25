Киев не ответил на предложения России на переговорах в Стамбуле, заявил МИД

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Киев до сих пор не ответил на предложение Москвы по созданию двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня и рабочих групп, а также не реагирует на готовность России повысить уровень делегаций в рамках переговоров в Стамбуле, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.