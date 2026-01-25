"Вашингтон" проиграл "Эдмонтону", Овечкин очков не набрал

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" уступил "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 6:5 (1:1, 1:2, 3:2, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Эван Бушар (20, 25 и 45-я минуты), Коннор Макдэвид (49, 61) и Зак Хайман (60). В составе проигравших шайбы забросили Алексей Протас (20), Джастин Сурдиф (27), Антони Бовилье (35), Дилан Строум (47) и Коннор Макмайкл (56).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин впервые за четыре матча не набрал очков. Всего на счету капитана "Кэпиталз" в текущем сезоне 44 очка (21 гол + 23 передачи) в 53 матчах. С 918 шайбами он является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.