Овечкин мощным силовым приемом снес канадца с ног в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
06:40 25.01.2026
Овечкин мощным силовым приемом снес канадца с ног в матче НХЛ
Овечкин мощным силовым приемом снес канадца с ног в матче НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" гостит у "Эдмонтон Ойлерз" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 25.01.2026
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, эдмонтон ойлерз, александр овечкин, джейк уолман
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" гостит у "Эдмонтон Ойлерз" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
25 января 2026 • начало в 06:00
Закончен в OT
Эдмонтон
6 : 5
Вашингтон
19:12 • Эван Бушар
(Маттиас Экхольм, Зак Хайман)
24:13 • Эван Бушар
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
44:30 • Эван Бушар
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
48:24 • Коннор Макдэвид
(Эван Бушар, Райан Нюджент-Хопкинс)
59:28 • Зак Хайман
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
60:47 • Коннор Макдэвид
(Эван Бушар, Леон Драйзайтль)
19:34 • Алексей Протас
(Расмус Сандин, Том Уилсон)
26:50 • Джастин Сурдиф
(Хендрик Лапьер, Коннор Макмайкл)
34:29 • Энтони Бовилье
(Джон Карлсон, Этен Франк)
46:40 • Дилан Строум
(Якоб Чичрун, Том Уилсон)
55:09 • Коннор Макмайкл
(Джон Карлсон, Джастин Сурдиф)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В первом периоде встречи российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом. 40-летний россиянин впечатал в борт канадского защитника "Эдмонтона" Джейка Уолмана. От полученного удара канадец не устоял на ногах и упал на лед.
Овечкин занимает третье место в истории чемпионатов НХЛ по количеству силовых приемов. До матча с "Эдмонтоном" российский форвард провел 3829 хитов за всю карьеру в "регулярках" лиги.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Пять голов до тысячи! Овечкин забил и прервал кошмарную серию "Вашингтона"
Вчера, 08:30
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзЭдмонтон ОйлерзАлександр ОвечкинДжейк Уолман
 
