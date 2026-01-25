Овечкин мощным силовым приемом снес канадца с ног в матче НХЛ

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" гостит у "Эдмонтон Ойлерз" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В первом периоде встречи российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом. 40-летний россиянин впечатал в борт канадского защитника "Эдмонтона" Джейка Уолмана. От полученного удара канадец не устоял на ногах и упал на лед.

Овечкин занимает третье место в истории чемпионатов НХЛ по количеству силовых приемов. До матча с "Эдмонтоном" российский форвард провел 3829 хитов за всю карьеру в "регулярках" лиги.