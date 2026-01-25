https://ria.ru/20260125/khokkey-2070136542.html
Овечкин мощным силовым приемом снес канадца с ног в матче НХЛ
Овечкин мощным силовым приемом снес канадца с ног в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Овечкин мощным силовым приемом снес канадца с ног в матче НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" гостит у "Эдмонтон Ойлерз" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T06:40:00+03:00
2026-01-25T06:40:00+03:00
2026-01-25T06:40:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
эдмонтон ойлерз
александр овечкин
джейк уолман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067709693_0:299:1764:1291_1920x0_80_0_0_fcfdbb5cdc84a4624fc84ba248433047.jpg
https://ria.ru/20260124/khokkey-2070027088.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067709693_0:133:1764:1456_1920x0_80_0_0_20ea897b37f0e670f45ef71ca587c185.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, эдмонтон ойлерз, александр овечкин, джейк уолман
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Эдмонтон Ойлерз, Александр Овечкин, Джейк Уолман
Овечкин мощным силовым приемом снес канадца с ног в матче НХЛ
Овечкин силовым приемом снес с ног канадского игрока "Эдмонтона" в матче НХЛ