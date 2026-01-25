Рейтинг@Mail.ru
Гол Свечникова и передача Никишина помогли "Каролине" обыграть "Оттаву" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
06:02 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/khokkey-2070134752.html
Гол Свечникова и передача Никишина помогли "Каролине" обыграть "Оттаву"
Гол Свечникова и передача Никишина помогли "Каролине" обыграть "Оттаву" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Гол Свечникова и передача Никишина помогли "Каролине" обыграть "Оттаву"
Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T06:02:00+03:00
2026-01-25T06:02:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
каролина харрикейнз
оттава сенаторз
александр никишин
андрей свечников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913406386_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_45ef071f4ac2dbedce2d9c771fa3211e.jpg
https://ria.ru/20260125/khokkey-2070133926.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913406386_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e9c5bd3f7fe41b361c7a2e9f477a36e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), каролина харрикейнз, оттава сенаторз, александр никишин, андрей свечников
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Каролина Харрикейнз, Оттава Сенаторз, Александр Никишин, Андрей Свечников
Гол Свечникова и передача Никишина помогли "Каролине" обыграть "Оттаву"

Гол Свечникова и передача Никишина помогли "Каролине" обыграть "Оттаву" в НХЛ

© Фото : twitter.com/canesХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : twitter.com/canes
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
25 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Оттава
1 : 4
Каролина
32:11 • Тим Штюцле
(Джейк Сэндерсон, Клод Жиру)
03:53 • Уильям Каррьер
(Марк Янковски, Ялен Четфилд)
05:36 • Сет Джарвис
(Александр Никишин)
18:43 • Тейлор Холл
(Jackson Blake, Ялен Четфилд)
29:29 • Андрей Свечников
(Николай Элерс, Сет Джарвис)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в столице Канады, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0). В составе "Каролины" шайбы забросили Уильям Каррье (4-я минута), Сет Джарвис (6), Тейлор Холл (19) и российский нападающий Андрей Свечников (30). У хозяев площадки автором гола стал Тим Штюцле (33).
Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин отметился голевой передачей. Защитник "Сенаторз" Артем Зуб нанес два броска в створ ворот и применил два силовых приема.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Бостон Брюинз" обыграли "Монреаль Канадиенс" (4:3), а "Детройт Ред Уингз" в гостях выиграл у "Виннипег Джетс" (5:1).
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Гол и три передачи Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче НХЛ
05:51
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Каролина ХаррикейнзОттава СенаторзАлександр НикишинАндрей Свечников
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Калгари
    Вашингтон
    1
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Сент-Луис
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Филадельфия
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Ванкувер
    Нью-Джерси
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сиэтл
    Анахайм
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала