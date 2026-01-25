Гол Свечникова и передача Никишина помогли "Каролине" обыграть "Оттаву"

Встреча, которая состоялась в столице Канады, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0). В составе "Каролины" шайбы забросили Уильям Каррье (4-я минута), Сет Джарвис (6), Тейлор Холл (19) и российский нападающий Андрей Свечников (30). У хозяев площадки автором гола стал Тим Штюцле (33).
Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин отметился голевой передачей. Защитник "Сенаторз" Артем Зуб нанес два броска в створ ворот и применил два силовых приема.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Бостон Брюинз" обыграли "Монреаль Канадиенс" (4:3), а "Детройт Ред Уингз" в гостях выиграл у "Виннипег Джетс" (5:1).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.