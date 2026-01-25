Детский хирург из США надеется возобновить операции в России

ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Известный детский кардиохирург из США Билл Новик сообщил в интервью РИА Новости, что рассчитывает возобновить благотворительные поездки для операций в Россию, как только будут урегулированы политические вопросы между двумя странами.

Новик возглавляет Кардиологический альянс – международную группу медиков, которые проводят сложные операции на сердце у детей по всему миру, прежде всего, в горячих точках. Начиная с 1990-х годов, они неоднократно работали в России и осуществили сотни операций в Кемерово, Воронеже, Нижнем Новгороде и других городах.