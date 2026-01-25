Рейтинг@Mail.ru
Песков предсказал Канаде головную боль после заявлений о США
14:06 25.01.2026
Песков предсказал Канаде головную боль после заявлений о США
в мире
канада
сша
гренландия
дмитрий песков
марк карни
павел зарубин
канада
сша
гренландия
в мире, канада, сша, гренландия, дмитрий песков, марк карни, павел зарубин
В мире, Канада, США, Гренландия, Дмитрий Песков, Марк Карни, Павел Зарубин
Песков предсказал Канаде головную боль после заявлений о США

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Канаду после заявлений премьер-министра страны Марка Карни о США и Гренландии ждет "Большая головная боль".
Карни ранее выразил поддержку праву Гренландии и Дании самостоятельно определять будущее острова.
«
"Не знаю, насколько это болезненно для Канады, но то, что, скажем так, канадцев впереди ожидает большая головная боль - могу предположить с большой долей вероятности", - сообщил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
В минувшем году президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал сделать Канаду 51-м штатом США на фоне торговых споров, а в январе на форуме в Давосе вновь обрушился на страну с критикой, заявив, что "Канада существует благодаря США".
Премьер-министр Канады Марк Карни - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Песков рассказал, как США наказали премьера Канады
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
