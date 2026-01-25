Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке наледь с крыши торгового центра упала на подростка
05:52 25.01.2026
На Камчатке наледь с крыши торгового центра упала на подростка
На Камчатке наледь с крыши торгового центра упала на подростка
Наледь с крыши торгового центра в Елизово упала на 15-летнего подростка, правоохранители проверяют обстоятельства происшествия, сообщает СУ СК России по... РИА Новости, 25.01.2026
происшествия
елизово
камчатский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
елизово
камчатский край
россия
происшествия, елизово, камчатский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Елизово, Камчатский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке наледь с крыши торгового центра упала на подростка

На Камчатке из-за падения наледи с крыши торгового центра пострадал подросток

© РИА Новости / Александр Пирагис
Снегопад в Петропавловске-Камчатском
Снегопад в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв – РИА Новости. Наледь с крыши торгового центра в Елизово упала на 15-летнего подростка, правоохранители проверяют обстоятельства происшествия, сообщает СУ СК России по Камчатскому краю.
"Следственным отделом по Елизово следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю организована процессуальная проверка обстоятельств травмирования 15-летнего ребенка в результате падения наледи с крыши торгового центра", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК.
По предварительным данным, инцидент произошел в субботу вечером. Ребенок был госпитализирован в краевую детскую больницу. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает. Устанавливаются все детали произошедшего. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ПроисшествияЕлизовоКамчатский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
