На Камчатке наледь с крыши торгового центра упала на подростка

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв – РИА Новости. Наледь с крыши торгового центра в Елизово упала на 15-летнего подростка, правоохранители проверяют обстоятельства происшествия, сообщает СУ СК России по Камчатскому краю.
"Следственным отделом по Елизово следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю организована процессуальная проверка обстоятельств травмирования 15-летнего ребенка в результате падения наледи с крыши торгового центра", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК.
По предварительным данным, инцидент произошел в субботу вечером. Ребенок был госпитализирован в краевую детскую больницу. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает. Устанавливаются все детали произошедшего. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
