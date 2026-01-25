На Камчатке наледь с крыши торгового центра упала на подростка

По предварительным данным, инцидент произошел в субботу вечером. Ребенок был госпитализирован в краевую детскую больницу. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает. Устанавливаются все детали произошедшего. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.