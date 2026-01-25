Рейтинг@Mail.ru
Ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас, заявил Песков - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 25.01.2026 (обновлено: 16:02 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/kallas-2070175180.html
Ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас, заявил Песков
Ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас, заявил Песков - РИА Новости, 25.01.2026
Ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас, заявил Песков
Очевидно, что ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с главой евродипломатии Каей Каллас, нужно ждать, когда она уйдет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T14:22:00+03:00
2026-01-25T16:02:00+03:00
россия
сша
европа
дмитрий песков
павел зарубин
кайя каллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067742000_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2afe4402f19fd8b6fa8d9add7c27d59.jpg
https://ria.ru/20260125/peskov-2070164387.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067742000_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_53e37a5fa2598bfdee585fae5a7df850.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, европа, дмитрий песков, павел зарубин, кайя каллас
Россия, США, Европа, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Кайя Каллас
Ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас, заявил Песков

Песков: ни РФ, ни США ничего не будут обсуждать с Каллас, надо ждать ее отставки

© REUTERS / Liesa JohannssenКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Кая Каллас
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Очевидно, что ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с главой евродипломатии Каей Каллас, нужно ждать, когда она уйдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что сегодня в Европе налицо вырождение политиков, которые находятся у власти, они некомпетентны.
"Как можно что-то обсуждать с Каей Каллас. Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Песков рассказал, от чего произошли изменения в отношениях США и Европы
Вчера, 12:14
 
РоссияСШАЕвропаДмитрий ПесковПавел ЗарубинКайя Каллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала