Ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас, заявил Песков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Очевидно, что ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с главой евродипломатии Каей Каллас, нужно ждать, когда она уйдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.