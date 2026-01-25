Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, могут ли россияне брать отпуск по болезни питомца
11:34 25.01.2026
Юрист рассказала, могут ли россияне брать отпуск по болезни питомца
Юрист рассказала, могут ли россияне брать отпуск по болезни питомца
Юрист рассказала, могут ли россияне брать отпуск по болезни питомца

Девушка с собакой в комнате
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россияне не могут оформлять официальный больничный лист в случае болезни или смерти питомцев, однако они могут брать отпуск, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Юрист отметила, что в соответствии с действующим законодательством РФ больничный лист по временной нетрудоспособности, например, болезни, травме или уходу за заболевшим членом семьи, выдается только самому работнику.
Сборы в отпуск - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Назван самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году
18 ноября 2025, 02:20
"Согласно приказу Минздрава № 1089н, членом семьи, за которым требуется оформить уход, являются дети, родители, супруг. Таким образом, домашние питомцы не являются членами семьи, то есть не входят в указанный перечень и, соответственно, официальный больничный лист в случае болезни или смерти питомца не положен", - сказала она.
Браун добавила, что сотрудник по согласованию с работодателем может взять ежегодный оплачиваемый отпуск на любые нужды, включая болезнь домашнего животного, и если график отпусков позволяет, работодатель должен его предоставить. Также сотрудник может оформить отпуск за свой счет, однако решение остается за работодателем, который может и отказать.
Как уточнила юрист, согласно Трудовому кодексу РФ, если сотрудник не согласовал и не предупредил о том, что он будет отсутствовать на рабочем месте более четырех часов подряд по уважительной причине, то работодатель может уволить его за прогул.
"Смерть или болезнь животного не являются уважительной причиной для отсутствия", - подчеркнула юрист.
Работа - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Раскрыто, когда работнику могут отказать в отпуске
22 мая 2025, 02:15
Чтобы мирно решить вопрос, избежав санкций со стороны работодателя, стоит в кратчайшие сроки проинформировать работодателя о случившемся с домашним животным и договориться об отпуске за свой счет - устно или письменно, советует она.
По словам Браун, нужно предоставить нанимателю документы, подтверждающие случившееся, например, от ветеринара, также можно приобщить объяснения свидетелей, коллег или родственников. Как отметила юрист, это, возможно, поможет убедить руководителя в том, что причина была уважительной, и избежать увольнения.
Медсестра заполняет больничный лист - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Юрист научила, как сохранить отпуск в случае болезни
24 июня 2025, 03:18
 
