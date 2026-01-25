Рейтинг@Mail.ru
В Сургутском районе Югры открыли новую лыжную базу
В Сургутском районе Югры открыли новую лыжную базу
В Сургутском районе Югры открыли новую лыжную базу
Новая лыжная база стоимостью 9,1 миллиона рублей открылась в Сургутском районе Югры, она оснащена всем необходимым для тренировок, сообщил глава муниципалитета
В Сургутском районе Югры открыли новую лыжную базу

В Сургутском районе Югры открыли новую лыжную базу стоимостью 9,1 млн рублей

Человек катается на лыжах. Архивное фото
СУРГУТ, 25 янв – РИА Новости. Новая лыжная база стоимостью 9,1 миллиона рублей открылась в Сургутском районе Югры, она оснащена всем необходимым для тренировок, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Сургутском районе заработала новая лыжная база. Объект вместе с олимпийским чемпионом 2006 года в дуатлоне, президентом Федерации лыжных гонок Югры Евгением Дементьевым и представителями нашего спортивного сообщества открыли в Солнечном", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По словам главы муниципалитета, здание представляет собой современное деревянный блочно-модульный комплекс общей площадью 155 квадратных метров, стоимость которого составила около 9,1 миллиона рублей. База была приобретена федерацией лыжных гонок Югры при поддержке недропользователей в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Позже сооружение было передано на баланс Сургутского района в ведение спортивной школы олимпийского резерва.
"Внутри базы оборудованы раздевалки, тренерские комнаты, зона выдачи инвентаря, санузлы. Муниципалитет, в свою очередь, реализовал инициативный проект "Лыжи для всех" и обеспечил объект инвентарем и тренажерами на шесть млн рублей. Так, более чем у 60 спортсменов СШОР и жителей Солнечного появилась дополнительная мотивация заниматься, как профессионально, так и на любительском уровне", - добавил Трубецкой.
Также глава муниципалитета уточнил, что в 2025 году в Сургутском районе была принята концепция развития лыжного спорта. В ближайшие годы аналогичные объекты планируется построить в ряде других поселениях района.
Вид на Ханты-Мансийск сверху - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Югре стартовал первый зимний кубок "Защитников Отечества"
13 марта 2025, 21:30
 
