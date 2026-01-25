Израиль проводит в Газе операцию по поиску тела последнего заложника

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 янв - РИА Новости. Израильские военные с конца недели проводят масштабную операцию на севере сектора Газа по поиску тела последнего заложника, старшего сержанта Рана Гвили, сообщила в воскресенье канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"Операция проходит на кладбище в северной части сектора Газа, там проводятся масштабные поисковые работы, при этом используется вся имеющаяся разведывательная информация. Эти усилия будут продолжаться столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении для прессы.