21:43 25.01.2026
Израиль проводит в Газе операцию по поиску тела последнего заложника
2026-01-25T21:43:00+03:00
2026-01-25T21:43:00+03:00
в мире
сша
палестина
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 янв - РИА Новости. Израильские военные с конца недели проводят масштабную операцию на севере сектора Газа по поиску тела последнего заложника, старшего сержанта Рана Гвили, сообщила в воскресенье канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"Операция проходит на кладбище в северной части сектора Газа, там проводятся масштабные поисковые работы, при этом используется вся имеющаяся разведывательная информация. Эти усилия будут продолжаться столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении для прессы.
В январе спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Она включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.
На этом фоне семья Гвили призвала премьера Нетаньяху донести до американской стороны необходимость предпринять усилия по возвращению тела Рана, если в Белом доме хотят продвинуться вперед в установлении мира в регионе и восстановлении сектора Газа.
Первоначальные договоренности в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа на первом этапе подразумевали освобождение всех израильских заложников, включая возвращение тел всех погибших заложников.
