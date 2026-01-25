https://ria.ru/20260125/izrail-2070215455.html
ХАМАС передал координаты тела последнего израильского пленного
ХАМАС передал координаты тела последнего израильского пленного - РИА Новости, 25.01.2026
ХАМАС передал координаты тела последнего израильского пленного
Движение ХАМАС передало израильской стороне через посредников координаты местонахождения тела последнего пленного из числа захваченных 7 октября в 2023 году
в мире
израиль
хамас
ХАМАС передал координаты тела последнего израильского пленного
ХАМАС передал Израилю координаты местонахождения тела последнего пленного
БЕЙРУТ, 25 янв - РИА Новости. Движение ХАМАС передало израильской стороне через посредников координаты местонахождения тела последнего пленного из числа захваченных 7 октября в 2023 году, говорится в заявлении боевого крыла движения бригады "аль-Кассам".
"Что касается тела солдата Рана Гвили, мы подтверждаем, что ознакомили посредников со всеми деталями и информацией, имеющейся у нас о местонахождении тела пленного", - приводятся в заявлении слова представителя "аль-Кассам" Абу-Убейда.
По словам представителя, достоверность заявления подтверждается тем, что Израиль
начал поиски в одном из мест на основании информации, которая была передана бригадой "аль-Кассам".
Палестинская сторона в рамках соглашения ранее вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны. Известно, что в Газе остается тело еще одного заложника.