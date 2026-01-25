Израиль помогает врагам ХАМАС в секторе Газа, сообщает WSJ

По утверждению издания, некоторые из ополченцев были причастны к разграблению гуманитарной помощи и имеют криминальное прошлое, из-за чего многие жители Газы с опаской относятся к их поддержке.

Кроме того, газета со ссылкой на источник сообщает, что в последние месяцы члены одной из поддерживаемой Израилем милиции использовались для попыток выманить боевиков ХАМАС из туннелей в Рафахе, в то время как Израиль закладывал в туннели взрывчатку.