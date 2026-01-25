Рейтинг@Mail.ru
Израиль помогает врагам ХАМАС в секторе Газа, сообщает WSJ - РИА Новости, 25.01.2026
16:37 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/izrail-2070188553.html
Израиль помогает врагам ХАМАС в секторе Газа, сообщает WSJ
Израиль помогает врагам ХАМАС в секторе Газа, сообщает WSJ - РИА Новости, 25.01.2026
Израиль помогает врагам ХАМАС в секторе Газа, сообщает WSJ
Израиль оказывает поддержку создаваемым в секторе Газа палестинским милициям, которые находятся на контролируемой им территории и сражаются с палестинским... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T16:37:00+03:00
2026-01-25T16:37:00+03:00
в мире
израиль
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль помогает врагам ХАМАС в секторе Газа, сообщает WSJ

WSJ: Израиль оказывает поддержку c воздуха палестинцам, сражающимся против ХАМАС

© AP Photo / Abdel Kareem HanaБойцы движения ХАМАС в Хан-Юнисе, сектор Газа
Бойцы движения ХАМАС в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Бойцы движения ХАМАС в Хан-Юнисе, сектор Газа. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Израиль оказывает поддержку создаваемым в секторе Газа палестинским милициям, которые находятся на контролируемой им территории и сражаются с палестинским движением ХАМАС, в том числе дронами с воздуха, разведывательными данными и продовольствием, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных израильских чиновников и военных резервистов.
"Израиль оказывает этим ополчениям масштабную поддержку. Он обеспечивает воздушную поддержку с помощью дронов, а также делится разведывательной информацией, оружием, сигаретами и продовольствием... Поскольку силы Израиля ограничены условиями прекращения огня, милиции могут проникать в районы территории, контролируемые движением ХАМАС, которые должны быть недоступны для израильских войск, включая Аль-Маваси", - говорится в сообщении.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Рубио рассчитывает на сотрудничество с нацкомитетом по управлению Газой
18 января, 02:42
Как пишет газета, члены некоторых ополчений сформировали несколько небольших общин в районах Газы, находящихся под военным контролем Израиля, и, согласно неназванным израильским и арабским чиновникам, их численность колеблется от сотен до тысяч человек. Израильский резервист рассказал Wall Street Journal, что летом он сопровождал колонны с гуманитарной помощью, снабжавшие милицию в Рафахе: поездки проходили раз в неделю поздно ночью с выключенными фарами автомобилей, а помощь включала продукты питания, воду, сигареты и закрытые коробки с неизвестным содержимым, которые размещались в автомобилях сотрудниками израильской спецслужбы "Шин Бет".
По утверждению издания, некоторые из ополченцев были причастны к разграблению гуманитарной помощи и имеют криминальное прошлое, из-за чего многие жители Газы с опаской относятся к их поддержке.
Кроме того, газета со ссылкой на источник сообщает, что в последние месяцы члены одной из поддерживаемой Израилем милиции использовались для попыток выманить боевиков ХАМАС из туннелей в Рафахе, в то время как Израиль закладывал в туннели взрывчатку.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
