Дубль Оярсабаля помог "Реал Сосьедаду" обыграть "Сельту" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
23:01 25.01.2026
Дубль Оярсабаля помог "Реал Сосьедаду" обыграть "Сельту"
Дубль Оярсабаля помог "Реал Сосьедаду" обыграть "Сельту"
"Реал Сосьедад" на своем поле обыграл "Сельту" в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
бильбао, борха иглесиас, браис мендес, реал сосьедад, сельта, хетафе, дуе чалета-цар, чемпионат испании по футболу
Футбол, Бильбао, Борха Иглесиас, Браис Мендес, Реал Сосьедад, Сельта, Хетафе, Дуе Чалета-Цар, Чемпионат Испании по футболу
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Реал Сосьедад" на своем поле обыграл "Сельту" в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Микель Оярсабаль (17-я и 75-я минуты) и мяч с пенальти забил Браис Мендес (90+6). У "Сельты" отличился Борха Иглесиас (72). На второй компенсированной к первому тайму минуте с поля был удален защитник "Реал Сосьедад" Дуе Чалета-Цар.
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Захарян может покинуть "Реал Сосьедад" в зимнее трансферное окно, пишут СМИ
23 января, 00:00
Российский полузащитник баскского клуба Арсен Захарян пропустил матч из-за дискомфорта в левой икроножной мышце.
"Реал Сосьедад" выиграл третий матч подряд в чемпионате Испании, набрал 27 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" (32) прервала серию из шести игр без поражений и располагается на седьмой позиции.
В следующем туре "Сельта" 1 февраля на выезде сыграет против "Хетафе", "Реал Сосьедад" в этот же день в гостях сыграет с "Атлетиком" из Бильбао.
Чемпионат Испании по футболу
25 января 2026 • начало в 20:30
Завершен
Реал Сосьедад
3 : 1
Сельта
17‎’‎ • Микель Ойарсабаль
(Беньят Туррьентес)
75‎’‎ • Микель Ойарсабаль
(Jon Gorrotxategi)
90‎’‎ • Браис Мендес (П)
72‎’‎ • Борха Иглесиас
