Дубль Оярсабаля помог "Реал Сосьедаду" обыграть "Сельту"

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Реал Сосьедад" на своем поле обыграл "Сельту" в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Микель Оярсабаль (17-я и 75-я минуты) и мяч с пенальти забил Браис Мендес (90+6). У "Сельты" отличился Борха Иглесиас (72). На второй компенсированной к первому тайму минуте с поля был удален защитник "Реал Сосьедад" Дуе Чалета-Цар.
Российский полузащитник баскского клуба Арсен Захарян пропустил матч из-за дискомфорта в левой икроножной мышце.
"Реал Сосьедад" выиграл третий матч подряд в чемпионате Испании, набрал 27 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" (32) прервала серию из шести игр без поражений и располагается на седьмой позиции.
25 января 2026 • начало в 20:30
Завершен
17’ • Микель Ойарсабаль
(Беньят Туррьентес)
75’ • Микель Ойарсабаль
(Jon Gorrotxategi)
90’ • Браис Мендес (П)
72’ • Борха Иглесиас