Парламент Ирана назвал политику ЕС интервенционистской

ТЕГЕРАН, 25 янв – РИА Новости. Парламент Ирана осудил антииранскую резолюцию Европарламента, отметив "безответственный" и "интервенционистский" характер политики европейских государств в отношении исламской республики и других стран, передает агентство Mehr.
"Хотя европейские (страны – ред.) подписали антииранскую резолюцию с двойными стандартами, враждебный и безответственный подход Запада не сможет расколоть стойкость и решительность иранского народа, как бы Европа ни прибегала к политике проекции и вмешательства в дела других стран для сокрытия своего невезения", - говорится в сообщении.
В четверг Европарламент в своей резолюции обвинил правительство Ирана в нарушении прав человека при подавлении недавних беспорядков и призвал признать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) террористической организацией.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.