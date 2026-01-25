https://ria.ru/20260125/iran-2070209054.html
В Иране задержали более 200 участников беспорядков, сообщают СМИ
В Иране задержали более 200 участников беспорядков, сообщают СМИ
В Иране задержали более 200 участников беспорядков, сообщают СМИ
Полиция Ирана задержала более 200 участников и лидеров беспорядков в разных провинциях исламской республики в воскресенье, следует из сообщений агентства...
В Иране задержали более 200 участников беспорядков, сообщают СМИ
Tasnim: полиция Ирана задержала более 200 участников беспорядков
ТЕГЕРАН, 25 янв – РИА Новости.
Полиция Ирана задержала более 200 участников и лидеров беспорядков в разных провинциях исламской республики в воскресенье, следует из сообщений агентства Tasnim
.
"На настоящий момент в Йезде
были обнаружены и задержаны более 150 человек из числа лидеров и основных участников беспорядков, связанных с антиреволюционными группировками, в частности, с сектой бахаитов, группировкой Restart, а также агентов, связанных с монархистами и израильскими СМИ, такими как Iran International", - говорится в сообщении.
По информации агентства, сотрудники сил правопорядка задержали еще 19 участников протестов в провинции Семнан
, расположенной на севере страны. Пятнадцать из них были арестованы в городе Шахруд по обвинению в вандализме в отношении пожарных станций, отделений банков и транспортных средств сил правопорядка.
В другом сообщении Tasnim говорится о том, что сотрудники разведки северной иранской провинции Голестан задержали 40 участников беспорядков. У задержанных обнаружили и конфисковали автомат Калашникова, три пистолета Colt, три ружья, сотни патронов, ружейную дробь, нож, топор, кинжал, электрошокер, металлическую дубинку, монархический флаг и сотни литров алкоголя.
Согласно данным агентства, иранские пограничники в течение последних 20 дней также изъяли более 300 единиц огнестрельного оружия у контрабандистов.
Протесты в Иране
начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США
и Израиль
в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.