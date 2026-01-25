В Иране задержали более 200 участников беспорядков, сообщают СМИ

В другом сообщении Tasnim говорится о том, что сотрудники разведки северной иранской провинции Голестан задержали 40 участников беспорядков. У задержанных обнаружили и конфисковали автомат Калашникова, три пистолета Colt, три ружья, сотни патронов, ружейную дробь, нож, топор, кинжал, электрошокер, металлическую дубинку, монархический флаг и сотни литров алкоголя.