В Иране задержали более 200 участников беспорядков, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.01.2026
19:59 25.01.2026 (обновлено: 20:00 25.01.2026)
В Иране задержали более 200 участников беспорядков, сообщают СМИ
В Иране задержали более 200 участников беспорядков, сообщают СМИ
в мире, иран, йезд, семнан, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, Йезд, Семнан, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
© REUTERS / StringerУчастники акции протеста в Иране
Участники акции протеста в Иране - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Участники акции протеста в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 25 янв – РИА Новости. Полиция Ирана задержала более 200 участников и лидеров беспорядков в разных провинциях исламской республики в воскресенье, следует из сообщений агентства Tasnim.
"На настоящий момент в Йезде были обнаружены и задержаны более 150 человек из числа лидеров и основных участников беспорядков, связанных с антиреволюционными группировками, в частности, с сектой бахаитов, группировкой Restart, а также агентов, связанных с монархистами и израильскими СМИ, такими как Iran International", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Бестолковый клоун". МИД Ирана прокомментировал слова Зеленского о Тегеране
23 января, 09:19
По информации агентства, сотрудники сил правопорядка задержали еще 19 участников протестов в провинции Семнан, расположенной на севере страны. Пятнадцать из них были арестованы в городе Шахруд по обвинению в вандализме в отношении пожарных станций, отделений банков и транспортных средств сил правопорядка.
В другом сообщении Tasnim говорится о том, что сотрудники разведки северной иранской провинции Голестан задержали 40 участников беспорядков. У задержанных обнаружили и конфисковали автомат Калашникова, три пистолета Colt, три ружья, сотни патронов, ружейную дробь, нож, топор, кинжал, электрошокер, металлическую дубинку, монархический флаг и сотни литров алкоголя.
Согласно данным агентства, иранские пограничники в течение последних 20 дней также изъяли более 300 единиц огнестрельного оружия у контрабандистов.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Иране двух членов ИГ* казнили по обвинению в подрыве автобуса, пишут СМИ
24 января, 17:27
 
