Экономист рассчитала, когда платеж по ипотеке опустится до 50 тысяч рублей
02:10 25.01.2026 (обновлено: 12:25 25.01.2026)
Экономист рассчитала, когда платеж по ипотеке опустится до 50 тысяч рублей
Экономист рассчитала, когда платеж по ипотеке опустится до 50 тысяч рублей

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Средний платеж по ипотеке — понятие абстрактное, он зависит от множества условий. Однако можно оценить ряд экономических факторов и предположить, когда этот показатель значительно снизится, рассказала агентству Прайм доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве Российской Федерации Юлия Малькова.
Главное — размер ключевой ставки Банка России. Когда он составлял 21%, рыночную ипотеку можно было взять почти под 30% годовых. Сейчас, при ставке в 16%, ипотечные ставки снизились до 21,21%. Средний платеж по новым займам оценивается в 95-100 тысяч рублей.
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество, Юлия Малькова, Ипотека, Жилье
 
 
