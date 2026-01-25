https://ria.ru/20260125/ipoteka-2069996452.html
Экономист рассчитала, когда платеж по ипотеке опустится до 50 тысяч рублей
Средний платеж по ипотеке — понятие абстрактное, он зависит от множества условий. Однако можно оценить ряд экономических факторов и предположить, когда этот... РИА Новости, 25.01.2026
Экономист Малькова: платеж по ипотеке достигнет 50 тыс рублей при ставке 12%
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Средний платеж по ипотеке — понятие абстрактное, он зависит от множества условий. Однако можно оценить ряд экономических факторов и предположить, когда этот показатель значительно снизится, рассказала агентству Прайм
доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве Российской Федерации Юлия Малькова.
Главное — размер ключевой ставки Банка России. Когда он составлял 21%, рыночную ипотеку можно было взять почти под 30% годовых. Сейчас, при ставке в 16%, ипотечные ставки снизились до 21,21%. Средний платеж по новым займам оценивается в 95-100 тысяч рублей.
Если ключевая ставка, как ожидает Минфин, продолжит снижаться, то ипотека тоже подешевеет. При достижении 12-13% к концу года средняя ставка по ипотеке составит 15-16%. А средний платеж по ипотеке — 55-60 тысяч рублей. Если ипотечные ставки снизятся до 12%, можно ждать снижения среднего платежа до 50 тысяч рублей.
"Но ставки не берутся из воздуха. Их размер, следовательно, выплаты по ипотеке зависят в том числе от экономической ситуации и уровня инфляции в стране, конкуренции между кредитными учреждениями, программ государственной поддержки и т. д.", — отметила экономист.
Снизить размер платежа в индивидуальном порядке можно за счет высокого первого взноса и частичного досрочного погашения, что позволяет сэкономить на процентах. Если условия по ипотеке стали лучше, чем когда вы брали кредит, его можно рефинансировать, заключила Юлия Малькова.