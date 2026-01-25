Рейтинг@Mail.ru
В разрушенной штаб-квартире БАПОР в Иерусалиме вспыхнул пожар - РИА Новости, 25.01.2026
06:01 25.01.2026 (обновлено: 06:13 25.01.2026)
В разрушенной штаб-квартире БАПОР в Иерусалиме вспыхнул пожар
В разрушенной штаб-квартире БАПОР в Иерусалиме вспыхнул пожар
Пожар начался на месте разрушенной штаб-квартиры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Иерусалиме,... РИА Новости, 25.01.2026
в мире, израиль, иерусалим, бапор, оон
В мире, Израиль, Иерусалим, БАПОР, ООН
В разрушенной штаб-квартире БАПОР в Иерусалиме вспыхнул пожар

В Иерусалиме вспыхнул пожар на месте разрушенной штаб-квартиры БАПОР

Иерусалим - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Иерусалим. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пожар начался на месте разрушенной штаб-квартиры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Иерусалиме, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на пожарно-спасательную службу Израиля.
"Пожар вспыхнул в разрушенной штаб-квартире БАПОР в Иерусалиме", - говорится в сообщении.
Глава БАПОР назвал закрытие Израилем медцентра ООН пренебрежением правом
15 января, 22:44
15 января, 22:44
Издание отмечает, что пожарные проверяют, нет ли людей в зоне горения. Причины пожара пока не приводятся.
Во вторник власти Израиля снесли штаб-квартиру БАПОР в Иерусалиме. Это произошло в соответствии с законом о запрете деятельности агентства, который вступил в силу в Израиле в январе 2025 года.
БАПОР планирует продолжить работу в Газе
7 октября 2025, 15:37
 
В миреИзраильИерусалимБАПОРООН
 
 
