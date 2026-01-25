https://ria.ru/20260125/harkov-2070185695.html
В Харькове прогремел новый взрыв
В Харькове прогремел новый взрыв
Новый взрыв прогремел в воскресенье в Харькове на Украине, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.01.2026
