10:48 25.01.2026
Задержанный ВМС Франции танкер прибыл в порт Марселя
Задержанный французскими ВМС танкер Grinch, следовавший из Мурманска, прибыл в порт города Марселя на юге страны, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 25.01.2026
в мире, марсель, париж, мурманск, эммануэль макрон
В мире, Марсель, Париж, Мурманск, Эммануэль Макрон
© Фото : Генеральный штаб вооруженных сил ФранцииВоеннослужащий ВМС Франции во время задержания в нейтральных водах Средиземного моря нефтяного танкера, следовавшего из России
© Фото : Генеральный штаб вооруженных сил Франции
Военнослужащий ВМС Франции во время задержания в нейтральных водах Средиземного моря нефтяного танкера, следовавшего из России
ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Задержанный французскими ВМС танкер Grinch, следовавший из Мурманска, прибыл в порт города Марселя на юге страны, передает телеканал BFMTV.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что судно будет перенаправлено в порт Марселя.
Танкер - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Танкер с российской нефтью потерял управление и дрейфует у берегов Алжира
23 января, 22:48
"Танкер прибыл в Марсель… Морская префектура подтвердила, что этот... нефтяной танкер прибыл в зону своей якорной стоянки", - говорится в материале.
Теперь следователи жандармерии начнут проводить различные проверки, после чего будет проведен допрос членов экипажа, сообщает телеканал.
ВМС Франции задержали 22 января танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. О произошедшем инциденте ВМС уведомили прокуратуру Марселя, которая начала его расследование. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности – Британии. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал сообщение о задержании танкера.
Французские власти не уведомляли российское посольство в стране о задержании шедшего из Мурманска танкера. В настоящий момент дипмиссия совместно с генеральным консульством в Марселе выясняют, были ли на борту судна российские граждане, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
МИД рассчитывает на скорое освобождение россиян с танкера "Маринера"
22 января, 16:11
 
