Задержанный ВМС Франции танкер прибыл в порт Марселя

© Фото : Генеральный штаб вооруженных сил Франции Военнослужащий ВМС Франции во время задержания в нейтральных водах Средиземного моря нефтяного танкера, следовавшего из России

ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Задержанный французскими ВМС танкер Grinch, следовавший из Мурманска, прибыл в порт города Марселя на юге страны, передает телеканал BFMTV

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что судно будет перенаправлено в порт Марселя.

"Танкер прибыл в Марсель… Морская префектура подтвердила, что этот... нефтяной танкер прибыл в зону своей якорной стоянки", - говорится в материале.

Теперь следователи жандармерии начнут проводить различные проверки, после чего будет проведен допрос членов экипажа, сообщает телеканал.

ВМС Франции задержали 22 января танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. О произошедшем инциденте ВМС уведомили прокуратуру Марселя, которая начала его расследование. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности – Британии. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал сообщение о задержании танкера.