14:15 25.01.2026 (обновлено: 14:16 25.01.2026)
Ситуацию вокруг Гренландии предстоит глубоко анализировать, заявил Песков
в мире, гренландия, сша, москва, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Ситуацию вокруг Гренландии предстоит анализировать, Москва пока не знает о деталях возможной сделки США по острову, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ну, это все предстоит глубоко анализировать, мы пока не знаем, какая сделка будет реализована по Гренландии", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте была заложена основа будущего соглашения по Гренландии. При этом он добавил, что не будет вводить десятипроцентные пошлины против нескольких европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Здание парламента в столице Гренландии Нууке - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Бездомный в Гренландии согласился стать американцем за деньги
Вчера, 06:04
 
В миреГренландияСШАМоскваДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
