https://ria.ru/20260125/grenlandiya-2070174446.html
Ситуацию вокруг Гренландии предстоит глубоко анализировать, заявил Песков
Ситуацию вокруг Гренландии предстоит глубоко анализировать, заявил Песков - РИА Новости, 25.01.2026
Ситуацию вокруг Гренландии предстоит глубоко анализировать, заявил Песков
Ситуацию вокруг Гренландии предстоит анализировать, Москва пока не знает о деталях возможной сделки США по острову, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T14:15:00+03:00
2026-01-25T14:15:00+03:00
2026-01-25T14:16:00+03:00
в мире
гренландия
сша
москва
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070152346_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_814bb79e208b451af3feba4e6d62d946.jpg
https://ria.ru/20260125/grenlandija-2070134893.html
гренландия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070152346_157:0:1370:910_1920x0_80_0_0_af9da371603bf1dde5ec60be004b0bf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, москва, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Ситуацию вокруг Гренландии предстоит глубоко анализировать, заявил Песков
Песков: Россия не знает деталей возможной сделки США по Гренландии