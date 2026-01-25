Рейтинг@Mail.ru
22:35 25.01.2026
Два офицера вооруженных сил Словении направлены в Гренландию на учения "Арктическая выносливость", сообщил министр обороны республики Борут Сайович. РИА Новости, 25.01.2026
в мире, гренландия, словения, дания, нато
В мире, Гренландия, Словения, Дания, НАТО
Словения отправила в Гренландию двух офицеров

Два офицера ВС Словении отправились в Гренландию на учения НАТО

© REUTERS / Mads Claus RasmussenВоенные в порту Нуука, Гренландия
Военные в порту Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen
Военные в порту Нуука, Гренландия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 янв - РИА Новости. Два офицера вооруженных сил Словении направлены в Гренландию на учения "Арктическая выносливость", сообщил министр обороны республики Борут Сайович.
"Один офицер из командования и один младший офицер из подразделения специальных операций пробудут в Гренландии несколько дней на первом этапе, а дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от потребностей... Все члены НАТО были приглашены на военные учения под руководством Дании "в зоне альянса и зоне, имеющей важное значение для альянса", - цитирует министра обороны Словении национальный телеканал RTV Slovenija.
Ранее ряд европейских стран-членов НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии под командованием Дании для усиления военного присутствия в регионе.
В заявлении, опубликованном в середине января на сайте шведского правительства, власти ряда стран-участников отметили, что учения "Арктическая выносливость", которые проведут члены НАТО в Гренландии, "не создают угрозы никому".
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Франция отправила военных в Гренландию для поддержки Дании, заявил Макрон
20 января, 20:47
 
