Словения отправила в Гренландию двух офицеров
Словения отправила в Гренландию двух офицеров
Два офицера вооруженных сил Словении направлены в Гренландию на учения "Арктическая выносливость", сообщил министр обороны республики Борут Сайович. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T22:35:00+03:00
2026-01-25T22:35:00+03:00
2026-01-25T22:35:00+03:00
в мире
гренландия
словения
дания
нато
гренландия
словения
дания
В мире, Гренландия, Словения, Дания, НАТО
БЕЛГРАД, 25 янв - РИА Новости. Два офицера вооруженных сил Словении направлены в Гренландию на учения "Арктическая выносливость", сообщил министр обороны республики Борут Сайович.
"Один офицер из командования и один младший офицер из подразделения специальных операций пробудут в Гренландии
несколько дней на первом этапе, а дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от потребностей... Все члены НАТО
были приглашены на военные учения под руководством Дании
"в зоне альянса и зоне, имеющей важное значение для альянса", - цитирует министра обороны Словении
национальный телеканал RTV Slovenija
.
Ранее ряд европейских стран-членов НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии под командованием Дании для усиления военного присутствия в регионе.
В заявлении, опубликованном в середине января на сайте шведского правительства, власти ряда стран-участников отметили, что учения "Арктическая выносливость", которые проведут члены НАТО в Гренландии, "не создают угрозы никому".