Словения отправила в Гренландию двух офицеров

БЕЛГРАД, 25 янв - РИА Новости. Два офицера вооруженных сил Словении направлены в Гренландию на учения "Арктическая выносливость", сообщил министр обороны республики Борут Сайович.

"Один офицер из командования и один младший офицер из подразделения специальных операций пробудут в Гренландии несколько дней на первом этапе, а дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от потребностей... Все члены НАТО были приглашены на военные учения под руководством Дании "в зоне альянса и зоне, имеющей важное значение для альянса", - цитирует министра обороны Словении национальный телеканал RTV Slovenija

Ранее ряд европейских стран-членов НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии под командованием Дании для усиления военного присутствия в регионе.