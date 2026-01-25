Рейтинг@Mail.ru
06:04 25.01.2026 (обновлено: 10:27 25.01.2026)
Бездомный в Гренландии согласился стать американцем за деньги
Бездомный в Гренландии согласился стать американцем за деньги
Бездомный в Гренландии рассказал РИА Новости, что согласен стать американцами за миллион долларов. РИА Новости, 25.01.2026
Бездомный в Гренландии согласился стать американцем за деньги

Бездомный в Гренландии согласен стать американцем за миллион долларов

© РИА Новости / Юрий Апрелефф | Перейти в медиабанкЗдание парламента в столице Гринландии Нууке
Здание парламента в столице Гринландии Нууке. Архивное фото
НУУК (Гренландия), 25 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Бездомный в Гренландии рассказал РИА Новости, что согласен стать американцами за миллион долларов.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что президент США Дональд Трамп обдумывает идею предложить каждому жителю Гренландии по миллиону долларов, если население острова проголосует за присоединение к Штатам.
"Я бездомный. Я бы конечно принял это предложение. Мне все равно, буду ли я американцем или гренландцем, все, что для меня важно, - это перестать быть бездомным", - сказал сорокалетний житель острова.
На вопрос, как так получилось, что бездомный так хорошо говорит по-английски, он ответил, что он говорит не по-английски, а по-американски.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
