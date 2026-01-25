Рейтинг@Mail.ru
Гуров рассказал об увеличении суммы гранта в конкурсе Росмолодежи
11:10 25.01.2026
Гуров рассказал об увеличении суммы гранта в конкурсе Росмолодежи
Гуров рассказал об увеличении суммы гранта в конкурсе Росмолодежи - РИА Новости, 25.01.2026
Гуров рассказал об увеличении суммы гранта в конкурсе Росмолодежи
Максимальная сумма гранда конкурса "Росмолодежь.Гранты" среди вузов увеличилась до 30 миллионов рублей, сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T11:10:00+03:00
2026-01-25T11:10:00+03:00
2026
Гуров рассказал об увеличении суммы гранта в конкурсе Росмолодежи

Гуров: сумма гранта в конкурсе Росмолодежи увеличилась до 30 миллионов рублей

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Максимальная сумма гранда конкурса "Росмолодежь.Гранты" среди вузов увеличилась до 30 миллионов рублей, сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о запуске конкурса "Росмолодежь.Гранты" среди высших учебных заведений. Он подчеркнул, что в рамках конкурса общий объем грантовой поддержки университетских проектов составит 900 миллионов рублей на два года.
"В этом году мы увеличили максимальную сумму гранта с 22,5 миллиона до 30 миллионов рублей для того, чтобы у вузов была возможность комплексно развивать инициативы и проекты в области молодёжной политики внутри своих образовательных организаций. Победители получат поддержку для разработки и внедрения комплексных программ в вузах на два года", - приводятся слова Гурова в сообщении пресс-службы Росмолодежи.
Согласно условиям конкурса, вузы могут подать не более одной заявки по 18 номинациям конкурса. Реализация программ-победителей начнется не ранее июня 2026 года и завершится к 30 ноября 2026 года, а во втором этапе - с марта по ноября 2027 года, заверили в Росмолодежи. Организаторы конкурса предупредили, что победители сезона 2025 года не могут участвовать в этом году.
Гуров подчеркнул, какую поддержку могут получить вузы: до 10 миллионов рублей – от 1,2 тысячи участников проектов вуза, до 20 миллионов – более 2,4 тысячи участников, до 30 миллионов рублей – более 4,6 тысячи участников.
В Росмолодежи напомнили, что 89 победителей прошлого года реализуют 790 проектных решений для более чем 600 тысяч студентов.
В России 25 января отмечается День российского студенчества.
Участники праздничных мероприятий в День народного единства в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Глава Росмолодежи назвал молодых россиян патриотами
29 декабря 2025, 06:52
 
Общество Россия Григорий Гуров Дмитрий Чернышенко Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
