https://ria.ru/20260125/grant-2070157823.html
Гуров рассказал об увеличении суммы гранта в конкурсе Росмолодежи
Гуров рассказал об увеличении суммы гранта в конкурсе Росмолодежи - РИА Новости, 25.01.2026
Гуров рассказал об увеличении суммы гранта в конкурсе Росмолодежи
Максимальная сумма гранда конкурса "Росмолодежь.Гранты" среди вузов увеличилась до 30 миллионов рублей, сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T11:10:00+03:00
2026-01-25T11:10:00+03:00
2026-01-25T11:10:00+03:00
общество
россия
григорий гуров
дмитрий чернышенко
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024237860_0:243:3115:1995_1920x0_80_0_0_086785b338c89a36ac2f07f83a5ebcc7.jpg
https://ria.ru/20251229/molodezh-2065279160.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024237860_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_4c5ec84db16297933376d9f06ba700b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, григорий гуров, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Григорий Гуров, Дмитрий Чернышенко, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Гуров рассказал об увеличении суммы гранта в конкурсе Росмолодежи
Гуров: сумма гранта в конкурсе Росмолодежи увеличилась до 30 миллионов рублей
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Максимальная сумма гранда конкурса "Росмолодежь.Гранты" среди вузов увеличилась до 30 миллионов рублей, сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
сообщил о запуске конкурса "Росмолодежь
.Гранты" среди высших учебных заведений. Он подчеркнул, что в рамках конкурса общий объем грантовой поддержки университетских проектов составит 900 миллионов рублей на два года.
"В этом году мы увеличили максимальную сумму гранта с 22,5 миллиона до 30 миллионов рублей для того, чтобы у вузов была возможность комплексно развивать инициативы и проекты в области молодёжной политики внутри своих образовательных организаций. Победители получат поддержку для разработки и внедрения комплексных программ в вузах на два года", - приводятся слова Гурова
в сообщении пресс-службы Росмолодежи.
Согласно условиям конкурса, вузы могут подать не более одной заявки по 18 номинациям конкурса. Реализация программ-победителей начнется не ранее июня 2026 года и завершится к 30 ноября 2026 года, а во втором этапе - с марта по ноября 2027 года, заверили в Росмолодежи. Организаторы конкурса предупредили, что победители сезона 2025 года не могут участвовать в этом году.
Гуров подчеркнул, какую поддержку могут получить вузы: до 10 миллионов рублей – от 1,2 тысячи участников проектов вуза, до 20 миллионов – более 2,4 тысячи участников, до 30 миллионов рублей – более 4,6 тысячи участников.
В Росмолодежи напомнили, что 89 победителей прошлого года реализуют 790 проектных решений для более чем 600 тысяч студентов.
В России 25 января отмечается День российского студенчества.