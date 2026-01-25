Рейтинг@Mail.ru
Глава Росмолодежи поздравил студентов с Татьяниным днем - РИА Новости, 25.01.2026
09:36 25.01.2026
Глава Росмолодежи поздравил студентов с Татьяниным днем
Глава Росмолодежи поздравил студентов с Татьяниным днем
Студенчество в России стало мощной, созидательной силой, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров. РИА Новости, 25.01.2026
2026
общество, россия, григорий гуров, владимир путин
Общество, Россия, Григорий Гуров, Владимир Путин
Глава Росмолодежи поздравил студентов с Татьяниным днем

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Студенчество в России стало мощной, созидательной силой, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров.
В России 25 января отмечается День российского студенчества.
"Сегодня российское студенчество - по-настоящему мощная созидательная сила. Вы учитесь и работаете, запускаете собственные проекты, помогаете другим, развиваете науку и технологии, культуру и искусство, добровольчество, медиа. Это подтверждает, что в нашей стране живут люди, которые преданы родине и делом доказывают свое искреннее желание жить и развивать нашу страну", - сказал Гуров в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава Росмолодежи напомнил, что благодаря решению президента России Владимира Путина для молодежи в РФ созданы меды поддержки для развития и самореализации в национальном проекте "Молодёжь и дети".
"Вы можете принять участие в образовательных программах, грантовых конкурсах, форумах Росмолодежи, создать свои проекты, сделать первый шаг в профессиональном развитии и увидеть результаты своего труда. Теперь ваш ход - использовать эти возможности, пробовать и создавать. Вы можете выбрать для себя любое направление и сделать первый шаг к своей мечте", - подчеркнул Гуров.
ОбществоРоссияГригорий ГуровВладимир Путин
 
 
