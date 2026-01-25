Рейтинг@Mail.ru
Высокий представитель "Совета мира" по Газе приедет в Израиль, пишет Axios - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/gaza-2070217855.html
Высокий представитель "Совета мира" по Газе приедет в Израиль, пишет Axios
Высокий представитель "Совета мира" по Газе приедет в Израиль, пишет Axios - РИА Новости, 25.01.2026
Высокий представитель "Совета мира" по Газе приедет в Израиль, пишет Axios
Болгарский дипломат и высокий представитель "Совета мира" по Газе Николай Младенов, как ожидается, в понедельник приедет в Израиль для обсуждения планируемого... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T22:09:00+03:00
2026-01-25T22:09:00+03:00
в мире
израиль
египет
николай младенов
раф
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/34/1520363462_0:0:2886:1624_1920x0_80_0_0_8c6f05851ae0dd97c7a3d77d95b5b077.jpg
https://ria.ru/20260125/izrail-2070215982.html
https://ria.ru/20260123/tramp-2069727185.html
израиль
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/34/1520363462_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c9480dec95c851ea83c1aeeabc979057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, египет, николай младенов, раф, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Египет, Николай Младенов, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта
Высокий представитель "Совета мира" по Газе приедет в Израиль, пишет Axios

Axios: Младенов из "Совета мира" по Газе планирует 26 января посетить Израиль

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНиколай Младенов
Николай Младенов - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Николай Младенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Болгарский дипломат и высокий представитель "Совета мира" по Газе Николай Младенов, как ожидается, в понедельник приедет в Израиль для обсуждения планируемого открытия КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, а также других вопросов, связанных с анклавом, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
На прошлой неделе в Белом доме заявили, что Младенов будет связующим звеном между "Советом мира" и Национальным комитетом по управлению сектором Газа. Глава комитета по управлению сектором Газа Али Шаас в четверг заявил, что КПП "Рафах" будет открыт на следующей неделе.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Израиль проводит в Газе операцию по поиску тела последнего заложника
Вчера, 21:43
"Высокий представитель "Совета мира" по Газе Николай Младенов, как ожидается, завтра посетит Израиль для переговоров по открытию КПП "Рафах" и другим вопросам, связанным с Газой", - написал Равид в соцсети X.
Ссылаясь на американского чиновника, журналист также сообщил, что "Рафах", вероятно, будет открыт для движения в обе стороны в ближайшие дни.
КПП "Рафах" является единственным переходом сектора, который до войны в секторе Газа не контролировался Израилем. КПП играет ключевую роль в доставке гуманитарной помощи, эвакуации раненых и перемещении гражданского населения, а также используется международными организациями для ввоза жизненно необходимых грузов. Режим его работы неоднократно приостанавливался и возобновлялся в зависимости от ситуации с безопасностью, что напрямую отражалось на гуманитарной обстановке в Газе.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Трамп оценил предложение Путина по взносу в Совет мира
23 января, 01:06
 
В миреИзраильЕгипетНиколай МладеновРАФОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала