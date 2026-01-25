Высокий представитель "Совета мира" по Газе приедет в Израиль, пишет Axios

Ссылаясь на американского чиновника, журналист также сообщил, что "Рафах", вероятно, будет открыт для движения в обе стороны в ближайшие дни.

КПП "Рафах" является единственным переходом сектора, который до войны в секторе Газа не контролировался Израилем. КПП играет ключевую роль в доставке гуманитарной помощи, эвакуации раненых и перемещении гражданского населения, а также используется международными организациями для ввоза жизненно необходимых грузов. Режим его работы неоднократно приостанавливался и возобновлялся в зависимости от ситуации с безопасностью, что напрямую отражалось на гуманитарной обстановке в Газе.