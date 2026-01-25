Высокий представитель "Совета мира" по Газе приедет в Израиль, пишет Axios

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Болгарский дипломат и высокий представитель "Совета мира" по Газе Николай Младенов, как ожидается, в понедельник приедет в Израиль для обсуждения планируемого открытия КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, а также других вопросов, связанных с анклавом, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
"Высокий представитель "Совета мира" по Газе Николай Младенов, как ожидается, завтра посетит Израиль для переговоров по открытию КПП "Рафах" и другим вопросам, связанным с Газой", - написал Равид в соцсети X.
Ссылаясь на американского чиновника, журналист также сообщил, что "Рафах", вероятно, будет открыт для движения в обе стороны в ближайшие дни.
КПП "Рафах" является единственным переходом сектора, который до войны в секторе Газа не контролировался Израилем. КПП играет ключевую роль в доставке гуманитарной помощи, эвакуации раненых и перемещении гражданского населения, а также используется международными организациями для ввоза жизненно необходимых грузов. Режим его работы неоднократно приостанавливался и возобновлялся в зависимости от ситуации с безопасностью, что напрямую отражалось на гуманитарной обстановке в Газе.
