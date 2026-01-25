В Германии обанкротился трактир с 270-летней историей

БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Один из старейших трактиров в Германии, который служил местом для заседаний парламентского совета ФРГ в Бонне, создававшего там конституцию государства, объявил о своем банкротстве, сообщает издание Один из старейших трактиров в Германии, который служил местом для заседаний парламентского совета ФРГ в Бонне, создававшего там конституцию государства, объявил о своем банкротстве, сообщает издание Bild

"Schaumburger Hof ("Шаумбургский двор" - ред.) в районе Плиттерсдорф города Бонна после более чем 270 лет существования объявил о банкротстве", — передает газета со ссылкой на владельцев заведения.

Среди причин финансового краха и закрытия трактира выделяют пандемию COVID-19, увеличение минимальной заработной платы и повышение цен на энергоносители.

Заведение было открыто местным виноделом в 1755 году. Он построил конюшни и гостиницу для предпринимателей, которые перевозили баржи с товарами по Рейну.