Рейтинг@Mail.ru
В Германии обанкротился трактир с 270-летней историей - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 25.01.2026 (обновлено: 01:16 26.01.2026)
https://ria.ru/20260125/frg-2070220067.html
В Германии обанкротился трактир с 270-летней историей
В Германии обанкротился трактир с 270-летней историей - РИА Новости, 26.01.2026
В Германии обанкротился трактир с 270-летней историей
Один из старейших трактиров в Германии, который служил местом для заседаний парламентского совета ФРГ в Бонне, создававшего там конституцию государства, объявил РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-25T22:47:00+03:00
2026-01-26T01:16:00+03:00
в мире
германия
бонн
рейн (река)
фридрих ницше
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070219794_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_620320ff1d79347c8ec64d936062b5ad.jpg
https://ria.ru/20251125/germaniya-2057284099.html
германия
бонн
рейн (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070219794_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_12f85bc4cfb165d59eb4b7d1c88f62f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, бонн, рейн (река), фридрих ницше, bild
В мире, Германия, Бонн, Рейн (река), Фридрих Ницше, Bild
В Германии обанкротился трактир с 270-летней историей

В ФРГ обанкротился трактир Schaumburger Hof, где составляли конституцию

© Фото : Сайт Schaumburger Hof Трактир Schaumburger Hof
Трактир Schaumburger Hof - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : Сайт Schaumburger Hof
Трактир Schaumburger Hof . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Один из старейших трактиров в Германии, который служил местом для заседаний парламентского совета ФРГ в Бонне, создававшего там конституцию государства, объявил о своем банкротстве, сообщает издание Bild.
"Schaumburger Hof ("Шаумбургский двор" - ред.) в районе Плиттерсдорф города Бонна после более чем 270 лет существования объявил о банкротстве", — передает газета со ссылкой на владельцев заведения.
Среди причин финансового краха и закрытия трактира выделяют пандемию COVID-19, увеличение минимальной заработной платы и повышение цен на энергоносители.
Заведение было открыто местным виноделом в 1755 году. Он построил конюшни и гостиницу для предпринимателей, которые перевозили баржи с товарами по Рейну.
Со временем трактир, известный тогда под названием Unter den Linden ("Под липами"), завоевал популярность и среди интеллектуалов Германии. Его посещали такие деятели, как философ Фридрих Ницше, ученый Александр фон Гумбольдт и поэт Генрих Гейне, восхищавшийся "террасой, обсаженной липами". В 1948 году в трактире, которому уже сменили название на Schaumburger Hof, заседал парламентский совет ФРГ, готовивший конституцию страны.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Почти все немецкие города оказались на грани банкротства, сообщили СМИ
25 ноября 2025, 01:02
 
В миреГерманияБоннРейн (река)Фридрих НицшеBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала