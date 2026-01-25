https://ria.ru/20260125/frg-2070220067.html
В Германии обанкротился трактир с 270-летней историей
В Германии обанкротился трактир с 270-летней историей
В ФРГ обанкротился трактир Schaumburger Hof, где составляли конституцию
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости.
Один из старейших трактиров в Германии, который служил местом для заседаний парламентского совета ФРГ в Бонне, создававшего там конституцию государства, объявил о своем банкротстве, сообщает издание Bild
.
"Schaumburger Hof ("Шаумбургский двор" - ред.) в районе Плиттерсдорф города Бонна после более чем 270 лет существования объявил о банкротстве", — передает газета со ссылкой на владельцев заведения.
Среди причин финансового краха и закрытия трактира выделяют пандемию COVID-19, увеличение минимальной заработной платы и повышение цен на энергоносители.
Заведение было открыто местным виноделом в 1755 году. Он построил конюшни и гостиницу для предпринимателей, которые перевозили баржи с товарами по Рейну.
Со временем трактир, известный тогда под названием Unter den Linden ("Под липами"), завоевал популярность и среди интеллектуалов Германии. Его посещали такие деятели, как философ Фридрих Ницше, ученый Александр фон Гумбольдт и поэт Генрих Гейне, восхищавшийся "террасой, обсаженной липами". В 1948 году в трактире, которому уже сменили название на Schaumburger Hof, заседал парламентский совет ФРГ, готовивший конституцию страны.