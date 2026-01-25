В Германии заявили, что плохо подготовлены к возможной химатаке

БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Германия оказалась плохо подготовленной к возможной атаке с применением химического оружия, сообщает издание Германия оказалась плохо подготовленной к возможной атаке с применением химического оружия, сообщает издание Bild со ссылкой на анализ рисков, проведенный экспертами по заказуправительства страны.

"Германия была бы плохо подготовлена к возможному нападению с применением химического оружия", – сообщает издание со ссылкой на анализ, который, по данным Bild , раскрыл серьёзные недостатки в области гражданской обороны.

В разработанном экспертами сценарии речь идет о трёх атаках предполагаемого противника с применением нервно-паралитического вещества VX в морском порту, иприта на железнодорожной станции и на складе бундесвера.

"При одной лишь атаке на порт, согласно исследованию, в первые 15 часов следует ожидать около 8,5 тысяч погибших. Среди них были бы и первые спасатели, которые по прибытии на место не смогли бы сразу понять, что применены химические боевые вещества, и в ходе работы подверглись бы контаминации", - пишет Bild.

Отмечается, что более 33,5 тысячи человек получили бы ранения, часть из них — тяжёлые. Несколько тысяч пострадавших нуждались бы в лечении в отделениях интенсивной терапии, а в ближайшие дни и недели от последствий отравления погибло бы ещё несколько сотен человек.

По оценке экспертов, данный сценарий привел бы к перегрузке больниц, в которых на текущий момент недостаточно мест для оказания специализированной помощи. Также наблюдается острая нехватка средств индивидуальной защиты для спасателей и почти полное отсутствие антидотов.

Так, пострадавшим, по сценарию контактировавшим с боевым веществом VX, необходимо было бы немедленно и многократно вводить антидот атропин. Однако указывается, что машины скорой помощи в Германии , как правило, оснащены лишь одной дозой антидота.

Эксперты констатируют, что дополнительная защитная экипировка для спасателей могла бы поступить из других регионов Германии лишь через 15 часов, что было бы равнозначно смерти значительной части жертв в области контаминации.