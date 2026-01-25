Рейтинг@Mail.ru
В Германии заявили, что плохо подготовлены к возможной химатаке - РИА Новости, 25.01.2026
21:18 25.01.2026
В Германии заявили, что плохо подготовлены к возможной химатаке
В Германии заявили, что плохо подготовлены к возможной химатаке
Германия оказалась плохо подготовленной к возможной атаке с применением химического оружия, сообщает издание Bild со ссылкой на анализ рисков, проведенный... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T21:18:00+03:00
2026-01-25T21:18:00+03:00
в мире, германия, bild
В мире, Германия, Bild
В Германии заявили, что плохо подготовлены к возможной химатаке

Bild: Германия оказалась плохо подготовлена к возможной атаке с химоружием

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Германия оказалась плохо подготовленной к возможной атаке с применением химического оружия, сообщает издание Bild со ссылкой на анализ рисков, проведенный экспертами по заказуправительства страны.
"Германия была бы плохо подготовлена к возможному нападению с применением химического оружия", – сообщает издание со ссылкой на анализ, который, по данным Bild, раскрыл серьёзные недостатки в области гражданской обороны.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
В Германии заявили о создании пит-стопов на случай конфликта с Россией
4 августа 2025, 17:49
В разработанном экспертами сценарии речь идет о трёх атаках предполагаемого противника с применением нервно-паралитического вещества VX в морском порту, иприта на железнодорожной станции и на складе бундесвера.
"При одной лишь атаке на порт, согласно исследованию, в первые 15 часов следует ожидать около 8,5 тысяч погибших. Среди них были бы и первые спасатели, которые по прибытии на место не смогли бы сразу понять, что применены химические боевые вещества, и в ходе работы подверглись бы контаминации", - пишет Bild.
Отмечается, что более 33,5 тысячи человек получили бы ранения, часть из них — тяжёлые. Несколько тысяч пострадавших нуждались бы в лечении в отделениях интенсивной терапии, а в ближайшие дни и недели от последствий отравления погибло бы ещё несколько сотен человек.
По оценке экспертов, данный сценарий привел бы к перегрузке больниц, в которых на текущий момент недостаточно мест для оказания специализированной помощи. Также наблюдается острая нехватка средств индивидуальной защиты для спасателей и почти полное отсутствие антидотов.
Датские военные в порту Нуука, Гренландия
Откуда не ждали. Европа оказалась не готова к роковому противостоянию
20 января, 08:00
Так, пострадавшим, по сценарию контактировавшим с боевым веществом VX, необходимо было бы немедленно и многократно вводить антидот атропин. Однако указывается, что машины скорой помощи в Германии, как правило, оснащены лишь одной дозой антидота.
Эксперты констатируют, что дополнительная защитная экипировка для спасателей могла бы поступить из других регионов Германии лишь через 15 часов, что было бы равнозначно смерти значительной части жертв в области контаминации.
По итогам анализа эксперты требуют "переосмысления подходов к защите населения", а также создания значительно больших запасов защитного снаряжения и медикаментов.
Офицеры бундесвера
"Нацистские истоки". Германия вспомнила опыт прошлого и угрожает России
2 января, 08:00
 
В миреГерманияBild
 
 
