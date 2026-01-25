https://ria.ru/20260125/frantsiya-2070194800.html
Во Франции арестовали капитана задержанного танкера, следовавшего из России
Капитан танкера Grinch, следовавшего из Мурманска и задержанного французскими ВМС, является гражданином Индии, его поместили под стражу, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 25.01.2026
