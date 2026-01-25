Рейтинг@Mail.ru
Во Франции арестовали капитана задержанного танкера, следовавшего из России
17:25 25.01.2026 (обновлено: 17:33 25.01.2026)
Во Франции арестовали капитана задержанного танкера, следовавшего из России
Во Франции арестовали капитана задержанного танкера, следовавшего из России
Капитан танкера Grinch, следовавшего из Мурманска и задержанного французскими ВМС, является гражданином Индии, его поместили под стражу, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 25.01.2026
Во Франции арестовали капитана задержанного танкера, следовавшего из России

Капитана задержанного ВМС Франции танкера, следовавшего из Мурманска, задержали

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Капитан танкера Grinch, следовавшего из Мурманска и задержанного французскими ВМС, является гражданином Индии, его поместили под стражу, сообщила в воскресенье радиостанция RTL со ссылкой на прокуратуру Марселя.
"Капитан "в возрасте 58 лет с гражданством Индии"... был помещен вечером в субботу, 24 января, под стражу", - говорится в материале.
По заявлению прокуратуры, остальные члены экипажа, также граждане Индии, остаются на борту судна, сообщает RTL.
ВМС Франции задержали 22 января танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. О произошедшем инциденте ВМС уведомили прокуратуру Марселя, которая начала его расследование. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности – Британии. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал сообщение о задержании танкера.
Нефтяные танкеры в море - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Посол оценил вероятность задержаний танкеров Францией и Британией
23 января, 21:28
 
Заголовок открываемого материала