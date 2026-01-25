"Может позволить". В Минобороны Франции неожиданно высказались о Зеленском

ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Министр-делегат при минобороны Франции Алис Рюфо попыталась оправдать критику Владимира Зеленского в адрес Европы, заявив, что тот "может себе это позволить".

"По сути, он публично начинает с европейцами стратегический разговор о том, как Европа может стать сильнее в мире... Он может себе это позволить", - сказала Рюфо в интервью изданию Tribune Dimanche.