"Может позволить". В Минобороны Франции неожиданно высказались о Зеленском

ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Министр-делегат при минобороны Франции Алис Рюфо попыталась оправдать критику Владимира Зеленского в адрес Европы, заявив, что тот "может себе это позволить".
В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ее в "бездействии и несамостоятельности", а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
"По сути, он публично начинает с европейцами стратегический разговор о том, как Европа может стать сильнее в мире... Он может себе это позволить", - сказала Рюфо в интервью изданию Tribune Dimanche.
В ходе своего выступления в Давосе Зеленский также попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить и в качестве примера привел отправку нескольких десятков военнослужащих стран ЕС в Гренландию. Помимо этого, он взвалил на Европу и ответственность за поражение Украины на поле боя, обвинив её в недостаточной финансовой и военной поддержке.
