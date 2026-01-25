Рейтинг@Mail.ru
20:23 25.01.2026 (обновлено: 20:27 25.01.2026)
"Может позволить". В Минобороны Франции неожиданно высказались о Зеленском
"Может позволить". В Минобороны Франции неожиданно высказались о Зеленском
Министр-делегат при минобороны Франции Алис Рюфо попыталась оправдать критику Владимира Зеленского в адрес Европы, заявив, что тот "может себе это позволить". РИА Новости, 25.01.2026
в мире
европа
давос
украина
владимир зеленский
минобороны франции
евросоюз
мирный план сша по украине
в мире, европа, давос, украина, владимир зеленский, минобороны франции, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Европа, Давос, Украина, Владимир Зеленский, Минобороны Франции, Евросоюз, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Министр-делегат при минобороны Франции Алис Рюфо попыталась оправдать критику Владимира Зеленского в адрес Европы, заявив, что тот "может себе это позволить".
В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ее в "бездействии и несамостоятельности", а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
"По сути, он публично начинает с европейцами стратегический разговор о том, как Европа может стать сильнее в мире... Он может себе это позволить", - сказала Рюфо в интервью изданию Tribune Dimanche.
В ходе своего выступления в Давосе Зеленский также попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить и в качестве примера привел отправку нескольких десятков военнослужащих стран ЕС в Гренландию. Помимо этого, он взвалил на Европу и ответственность за поражение Украины на поле боя, обвинив её в недостаточной финансовой и военной поддержке.
