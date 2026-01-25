https://ria.ru/20260125/fond-2070118310.html
Соцфонд одобрил выплату пособия по беременности для пяти тысяч студенток
Соцфонд одобрил выплату пособия по беременности для пяти тысяч студенток - РИА Новости, 25.01.2026
Соцфонд одобрил выплату пособия по беременности для пяти тысяч студенток
Социальный фонд России одобрил выплату пособия по беременности и родам для 5 тысяч студенток, обучающимся на очной форме, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.01.2026
Соцфонд одобрил выплату пособия по беременности для пяти тысяч студенток
РИА Новости: соцфонд одобрил выплату пособия по беременности для 5000 студенток
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Социальный фонд России одобрил выплату пособия по беременности и родам для 5 тысяч студенток, обучающимся на очной форме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
"Начиная с сентября прошлого года Социальный фонд оформил пособие порядка 5 тысячам беременных студенток", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что обратиться за получением выплаты можно через портал Госуслуг, либо через клиентские службы Соцфонда.
Кроме того, в январе этого года пособие по беременности и родам было проиндексировано и теперь составляет более 96 тысяч рублей.