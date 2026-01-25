Рейтинг@Mail.ru
00:13 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/fond-2070118310.html
Соцфонд одобрил выплату пособия по беременности для пяти тысяч студенток
Соцфонд одобрил выплату пособия по беременности для пяти тысяч студенток
2026-01-25T00:13:00+03:00
2026-01-25T00:13:00+03:00
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Социальный фонд России одобрил выплату пособия по беременности и родам для 5 тысяч студенток, обучающимся на очной форме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
"Начиная с сентября прошлого года Социальный фонд оформил пособие порядка 5 тысячам беременных студенток", - говорится в сообщении.
Беремнная студентка во время занятий - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Самарской области увеличили единовременную выплату беременным студенткам
18 октября 2025, 17:51
В пресс-службе отметили, что обратиться за получением выплаты можно через портал Госуслуг, либо через клиентские службы Соцфонда.
Кроме того, в январе этого года пособие по беременности и родам было проиндексировано и теперь составляет более 96 тысяч рублей.
Девушка держит тест на определение беременности с положительным результатом - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Студентки направили в Соцфонд три тысячи заявок на пособие по беременности
18 сентября 2025, 07:04
 
