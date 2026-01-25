Соцфонд одобрил выплату пособия по беременности для пяти тысяч студенток

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Социальный фонд России одобрил выплату пособия по беременности и родам для 5 тысяч студенток, обучающимся на очной форме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.

"Начиная с сентября прошлого года Социальный фонд оформил пособие порядка 5 тысячам беременных студенток", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что обратиться за получением выплаты можно через портал Госуслуг, либо через клиентские службы Соцфонда.