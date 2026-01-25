Рейтинг@Mail.ru
09:24 25.01.2026
В Европарламенте назвали кандидата на роль переговорщика по Украине
Президент Финляндии Александр Стубб мог бы стать подходящей фигурой для участия в возможных переговорах Евросоюза с Россией по Украине благодаря опыту страны во РИА Новости, 25.01.2026
В Европарламенте назвали кандидата на роль переговорщика по Украине

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб мог бы стать подходящей фигурой для участия в возможных переговорах Евросоюза с Россией по Украине благодаря опыту страны во взаимодействии с Москвой и своей позиции в пользу диалога, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани в интервью РИА Новости.
Ранее издание Politico сообщало, что ряд европейских стран, включая Францию и Италию, выступают за создание должности переговорщика, который представлял бы Евросоюз на переговорах по Украине. Среди возможных кандидатов дипломаты называли Стубба.
Украина проигнорировала предложения России по переговорам, заявили в МИД
Украина проигнорировала предложения России по переговорам, заявили в МИД
02:43
"Будучи президентом Финляндии - страны с богатым историческим опытом взаимодействия с Россией - он сочетает твердость с прагматизмом. Он также открыто выступает за диалог и отмечал, что мир нередко требует компромиссов", - сказал Мариани.
По его мнению, именно исторический опыт Финляндии в выстраивании отношений с Россией делает ее президента потенциально полезным участником переговоров, в отличие от многих других европейских лидеров.
В то же время евродепутат подчеркнул, что без политической воли со стороны Евросоюза даже такая фигура не сможет сыграть реальную роль в переговорах.
"Однако без прочного и единого политического мандата со стороны ЕС даже такая авторитетная фигура, как Стубб, не будет обладать легитимностью и рычагами влияния, необходимыми для эффективного выполнения этой роли", - отметил он.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Совфеде прокомментировали выбор Стубба в качестве переговорщика с Россией
14 января, 15:17
 
