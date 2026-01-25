https://ria.ru/20260125/evroparlament-2070146036.html
В Европарламенте назвали кандидата на роль переговорщика по Украине
В Европарламенте назвали кандидата на роль переговорщика по Украине - РИА Новости, 25.01.2026
В Европарламенте назвали кандидата на роль переговорщика по Украине
Президент Финляндии Александр Стубб мог бы стать подходящей фигурой для участия в возможных переговорах Евросоюза с Россией по Украине благодаря опыту страны во РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T09:24:00+03:00
2026-01-25T09:24:00+03:00
2026-01-25T09:24:00+03:00
в мире
финляндия
россия
франция
тьерри мариани
politico
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20260125/peregovory-2070125841.html
https://ria.ru/20260114/stubb-2067832460.html
финляндия
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, франция, тьерри мариани, politico, евросоюз
В мире, Финляндия, Россия, Франция, Тьерри Мариани, Politico, Евросоюз
В Европарламенте назвали кандидата на роль переговорщика по Украине
Евродепутат Мариани назвал Стубба подходящей фигурой для переговоров по Украине