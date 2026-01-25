ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв — РИА Новости. Европа действовала в ущерб себе и потеряла статус надежного финансового центра, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Европа действительно в ступоре: все, что можно, уже Украине отдали. Все, что можно, пообещали, ожидаемого результата — поражения России — не получили. Санкциями навредили себе больше, чем кому бы то ни было. На Украине выкормили настоящего монстра — нацистский режим, основы которого в былые времена для Европы были бы постыдны. А тут еще кровавый комик отбился от рук и стал дерзить, расцарапывая и без того больное", — сказал он в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Глава МИД Италии поставил Зеленского на место
23 января, 14:36
Киселев обратил внимание на заявления Владимира Зеленского в Давосе, который назвал Европу "салатом из малых и средних государств" и призвал этот салат действовать.
"А разве Европа не действовала? Проблема не в том, чтобы просто действовать, а в том, чтобы действовать разумно. По крайней мере, не в ущерб себе", — сказал Киселев.
Тем временем Европа уже "додействовалась" настолько, что потеряла дешевый российский газ — основу былого экономического процветания. Сейчас почти две трети потребляемого газа — дорогой американский.
"Действием был и так называемый зеленый энергетический переход — закрытие Германией всех атомных станций. Это же тоже действие. В итоге — энергетическая катастрофа без какого-либо просвета впереди. Европа так действовала, что потеряла статус надежного финансового центра", — отметил Киселев.
Все это ставит европейскую промышленность на колени и ведет к деиндустриализации, подчеркнул телеведущий.
Трамп сделал выбор в пользу интересов Америки, считает Киселев
18 января, 22:06