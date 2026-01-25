https://ria.ru/20260125/es-2070200254.html
Под Варшавой остановили движение поездов из-за ЧП
Под Варшавой остановили движение поездов из-за ЧП - РИА Новости, 25.01.2026
Под Варшавой остановили движение поездов из-за ЧП
Движение поездов остановлено под Варшавой из-за столкновения двух составов с автомобилем, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T18:17:00+03:00
2026-01-25T18:17:00+03:00
2026-01-25T18:17:00+03:00
в мире
варшава
щецин
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070198602_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_80f3730a60a53aaa37b8e32560fcc208.jpg
https://ria.ru/20260122/rossiyanka-2069526775.html
варшава
щецин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070198602_233:0:1769:1152_1920x0_80_0_0_602485e90efe439e1b213daecfb234a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, щецин, ford motor
В мире, Варшава, Щецин, Ford Motor
Под Варшавой остановили движение поездов из-за ЧП
Ж/д сообщение остановили под Варшавой из-за столкновения двух поездов с машиной
ВАРШАВА, 25 янв – РИА Новости.
Движение поездов остановлено под Варшавой из-за столкновения двух составов с автомобилем, сообщает радиостанция RMF FM
.
"В населенном пункте Блоне под Варшавой
пассажирский поезд, следовавший из Жешува в Щецин
, врезался в стоящий на железнодорожном переезде легковой автомобиль. Удар был настолько сильным, что машина загорелась и оказалась на противоположной линии путей. Через несколько мгновений в машину врезался второй, встречный поезд", - говорится в сообщении.
Уточняется, что авария произошла на переезде на улице Понятовского, где сломался и не смог продолжить движение Ford
Focus.
"Водитель хотел столкнуть его с рельсов, к сожалению, не успел, и в машину врезался поезд междугородного сообщения", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, от удара загорелся автомобиль, а после пламя охватило и локомотив. Водитель Ford успел покинуть машину, пострадавших нет.
Из поездов были эвакуированы около 300 пассажиров.
В настоящее время движение поездов остановлено в обе стороны, власти организуют автобусное сообщение по закрытому маршруту.