Рейтинг@Mail.ru
Под Варшавой остановили движение поездов из-за ЧП - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/es-2070200254.html
Под Варшавой остановили движение поездов из-за ЧП
Под Варшавой остановили движение поездов из-за ЧП - РИА Новости, 25.01.2026
Под Варшавой остановили движение поездов из-за ЧП
Движение поездов остановлено под Варшавой из-за столкновения двух составов с автомобилем, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T18:17:00+03:00
2026-01-25T18:17:00+03:00
в мире
варшава
щецин
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070198602_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_80f3730a60a53aaa37b8e32560fcc208.jpg
https://ria.ru/20260122/rossiyanka-2069526775.html
варшава
щецин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070198602_233:0:1769:1152_1920x0_80_0_0_602485e90efe439e1b213daecfb234a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, варшава, щецин, ford motor
В мире, Варшава, Щецин, Ford Motor
Под Варшавой остановили движение поездов из-за ЧП

Ж/д сообщение остановили под Варшавой из-за столкновения двух поездов с машиной

© Фото : OSP BłonieПожарные на месте столкновения двух поездов с автомобилем под Варшавой
Пожарные на месте столкновения двух поездов с автомобилем под Варшавой - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : OSP Błonie
Пожарные на месте столкновения двух поездов с автомобилем под Варшавой
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 25 янв – РИА Новости. Движение поездов остановлено под Варшавой из-за столкновения двух составов с автомобилем, сообщает радиостанция RMF FM.
"В населенном пункте Блоне под Варшавой пассажирский поезд, следовавший из Жешува в Щецин, врезался в стоящий на железнодорожном переезде легковой автомобиль. Удар был настолько сильным, что машина загорелась и оказалась на противоположной линии путей. Через несколько мгновений в машину врезался второй, встречный поезд", - говорится в сообщении.
Уточняется, что авария произошла на переезде на улице Понятовского, где сломался и не смог продолжить движение Ford Focus.
"Водитель хотел столкнуть его с рельсов, к сожалению, не успел, и в машину врезался поезд междугородного сообщения", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, от удара загорелся автомобиль, а после пламя охватило и локомотив. Водитель Ford успел покинуть машину, пострадавших нет.
Из поездов были эвакуированы около 300 пассажиров.
В настоящее время движение поездов остановлено в обе стороны, власти организуют автобусное сообщение по закрытому маршруту.
Место столкновения скоростных поездов в Испании - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Россиянка погибла при столкновении поездов в Испании
22 января, 11:41
 
В миреВаршаваЩецинFord Motor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала