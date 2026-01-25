Под Варшавой остановили движение поездов из-за ЧП

Пожарные на месте столкновения двух поездов с автомобилем под Варшавой

ВАРШАВА, 25 янв – РИА Новости. Движение поездов остановлено под Варшавой из-за столкновения двух составов с автомобилем, сообщает радиостанция Движение поездов остановлено под Варшавой из-за столкновения двух составов с автомобилем, сообщает радиостанция RMF FM

"В населенном пункте Блоне под Варшавой пассажирский поезд, следовавший из Жешува в Щецин , врезался в стоящий на железнодорожном переезде легковой автомобиль. Удар был настолько сильным, что машина загорелась и оказалась на противоположной линии путей. Через несколько мгновений в машину врезался второй, встречный поезд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла на переезде на улице Понятовского, где сломался и не смог продолжить движение Ford Focus.

"Водитель хотел столкнуть его с рельсов, к сожалению, не успел, и в машину врезался поезд междугородного сообщения", - говорится в сообщении.

По данным радиостанции, от удара загорелся автомобиль, а после пламя охватило и локомотив. Водитель Ford успел покинуть машину, пострадавших нет.

Из поездов были эвакуированы около 300 пассажиров.