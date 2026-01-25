Рейтинг@Mail.ru
12:44 25.01.2026
Экс-разведчик рассказал о проблемах с ядерным арсеналом США
в мире, сша, россия, скотт риттер, дональд трамп
В мире, США, Россия, Скотт Риттер, Дональд Трамп
Экс-разведчик рассказал о проблемах с ядерным арсеналом США

Риттер: ядерный арсенал США значительно устарел со времен Холодной войны

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАмериканский военный эксперт Скотт Риттер
Американский военный эксперт Скотт Риттер. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Американский ядерный арсенал значительно устарел со времен Холодной войны, внутри страны сильно давление в пользу его модернизации, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
“У нас есть ракета “Минитмен III”, которая сейчас уже просто очень старая. Но мы не можем позволить себе ее замену, ракету Sentinel. Мы не можем построить ее по бюджетным причинам. Поэтому нам приходится продлевать срок эксплуатации этих сейчас уже древних ракет еще на 20 лет до 2050 года. Мы не знаем, будут ли эти ракеты вообще работать. Это проблема. Внутри США сильно давление заняться не контролем над вооружениями, а включиться в гонку вооружений, восстановить наши силы ядерного сдерживания”, - сказал он.
Как отметил бывший разведчик, для США вопрос стоит не только в постройке новых ракет: нужны и стратегические бомбардировщики, и несущие ракетное вооружение подводные лодки. Однако, основным препятствием на этом пути остаются бюджетные трудности, обращает внимание собеседник агентства.
“Россия может оказаться в ситуации, когда станет свидетелем того, как эта гонка вооружений фактически приведет к экономическому краху Соединенных Штатов, что создаст для РФ целый ряд новых проблем. Как относиться к ядерной сверхдержаве, которая теряет свои позиции и имеет предрасположенность яростно бить в то время, как сама идет на дно?” - подчеркнул Риттер.
Американский лидер Дональд Трамп неоднократно сообщал, что заинтересован в сокращении ядерных вооружений, заявлял о поддержке предложения РФ по деэскалации в ядерной сфере. При этом на фоне собственных заявлений об этом он ранее распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Пентагон признал, что Россия обладает крупнейшим ядерным арсеналом
