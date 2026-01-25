Экс-разведчик рассказал о проблемах с ядерным арсеналом США

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Американский ядерный арсенал значительно устарел со времен Холодной войны, внутри страны сильно давление в пользу его модернизации, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Как отметил бывший разведчик, для США вопрос стоит не только в постройке новых ракет: нужны и стратегические бомбардировщики, и несущие ракетное вооружение подводные лодки. Однако, основным препятствием на этом пути остаются бюджетные трудности, обращает внимание собеседник агентства.