Экс-адвокат Темелиди из колонии писал письма Евсюкову

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бывший адвокат Алексей Темелиди, осужденный на 22 года за организацию убийств, из колонии писал письма приговоренным к пожизненным срокам бывшему майору милиции Денису Евсюкову и главарю банды националистов Алексею Воеводину, однако те вступать в переписку не захотели, стало известно РИА Новости из судебных материалов.

В них указано, что Темелиди писал письма Евсюкову и Воеводину в исправительную колонию для пожизненно осужденных "Полярная сова", однако администрация учреждения отказала во вручении посланий адресатам, вернув их копии отправителю.

Бывший адвокат даже оспорил это решение через суд. Он просил признать действия администрации "Полярной совы" незаконными, утверждая, что "в устной форме" получил от администрации своей колонии в Вологодской области разрешение на переписку с Евсюковым и Воеводиным, сообщается в материалах.

Представитель "Полярный совы" просил иск отклонить, утверждая, что доказательств существования разрешения на переписку нет, а Воеводин и Евсюков "не выразили своего желания на переписку с Темелиди", говорится в документе. Евсюков и вовсе сообщил, что с бывшим адвокатом "не знаком и знаком не был".

Иск был оставлен без удовлетворения, заключается в материалах.

Темелиди в 2012 году был приговорен к 22 годам колонии по делу об организации убийств. Воеводин в 2011 году получил пожизненный срок, суд пришел к выводу, что он возглавлял группировку, которая занималась убийствами и нападениями на иностранцев.