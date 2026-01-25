Рейтинг@Mail.ru
08:35 25.01.2026
Экс-адвокат Темелиди из колонии писал письма Евсюкову
Бывший адвокат Алексей Темелиди, осужденный на 22 года за организацию убийств, из колонии писал письма приговоренным к пожизненным срокам бывшему майору милиции РИА Новости, 25.01.2026
в мире
вологодская область
москва
денис евсюков
вологодская область
москва
в мире, вологодская область, москва, денис евсюков
В мире, Вологодская область, Москва, Денис Евсюков
Экс-адвокат Темелиди из колонии писал письма Евсюкову и Воеводину

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бывший адвокат Алексей Темелиди, осужденный на 22 года за организацию убийств, из колонии писал письма приговоренным к пожизненным срокам бывшему майору милиции Денису Евсюкову и главарю банды националистов Алексею Воеводину, однако те вступать в переписку не захотели, стало известно РИА Новости из судебных материалов.
В них указано, что Темелиди писал письма Евсюкову и Воеводину в исправительную колонию для пожизненно осужденных "Полярная сова", однако администрация учреждения отказала во вручении посланий адресатам, вернув их копии отправителю.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Главарь банды националистов потребовал от ФСИН 88 тысяч рублей
21 октября 2025, 07:44
Бывший адвокат даже оспорил это решение через суд. Он просил признать действия администрации "Полярной совы" незаконными, утверждая, что "в устной форме" получил от администрации своей колонии в Вологодской области разрешение на переписку с Евсюковым и Воеводиным, сообщается в материалах.
Представитель "Полярный совы" просил иск отклонить, утверждая, что доказательств существования разрешения на переписку нет, а Воеводин и Евсюков "не выразили своего желания на переписку с Темелиди", говорится в документе. Евсюков и вовсе сообщил, что с бывшим адвокатом "не знаком и знаком не был".
Иск был оставлен без удовлетворения, заключается в материалах.
Темелиди в 2012 году был приговорен к 22 годам колонии по делу об организации убийств. Воеводин в 2011 году получил пожизненный срок, суд пришел к выводу, что он возглавлял группировку, которая занималась убийствами и нападениями на иностранцев.
В апреле 2009 года Евсюков в состоянии опьянения открыл стрельбу в супермаркете "Остров" на юге Москвы. Погибли два человека, более 20 признаны потерпевшими. Его также приговорили к пожизненному сроку.
Александр Пичушкин - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
У "Битцевского маньяка" нет препятствий для пребывания в "Полярной Сове"
27 августа 2025, 05:16
 
